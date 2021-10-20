Mais cinco são condenados pelo assassinato de três irmãos na Serra

A perícia apontou que quase 50 disparos foram efetuados contra os irmãos, que eram baianos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Mais cinco pessoas foram condenadas pela morte de três irmãos no bairro Jardim Tropical, na Serra. As vítimas foram Leoni Lima dos Santos e Leonei Lima dos Santos, de 28 anos, gêmeos, e o irmão deles, Roniglei Lima dos Santos, de 22 anos, que tentou correr ao perceber a presença dos atiradores. O trio foi executado no dia 4 de setembro de 2016. Uma quarta vítima estava ao lado das vítimas, mas sobreviveu ao crime.

No processo é apontado que o crime foi motivado pela disputa do tráfico de drogas na região de Jardim Tropical, e que os condenados, membros da “Gangue da Área Verde”, os executaram após desentendimento com outros membros do grupo criminoso.

Pelo crime de homicídio qualificado dos três irmãos foram condenados na última sexta-feira (15) as seguintes pessoas:

Hellon Chrystian Alves da Silva - 49 anos e 4 meses de reclusão

- 49 anos e 4 meses de reclusão Guilherme Moura dos Santos - 57 anos e 4 meses de reclusão

- 57 anos e 4 meses de reclusão André Defendente de Almeida - 56 anos de reclusão

- 56 anos de reclusão Elionai Gomes dos Santos - 58 anos e 8 meses de reclusão

- 58 anos e 8 meses de reclusão Patrick Roberto da Silva - 48 anos de reclusão

Hellon, Elionai e Guilherme foram absolvidos da tentativa de homicídio contra a quarta vítima e da corrupção de dois menores. Já André e Patrick foram absolvidos também da associação criminosa.

Alguns envolvidos na execução presos pela polícia Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Gustavo Henrique Pires de Jesus - 90 anos e 6 meses de reclusão

- 90 anos e 6 meses de reclusão David Oliveira dos Santos - 66 anos e 4 meses de reclusão

- 66 anos e 4 meses de reclusão Gabriel Almeida da Costa - 66 anos e 4 meses de reclusão

- 66 anos e 4 meses de reclusão Fabrício Santos Loyola - 66 anos 4 meses de reclusão

- 66 anos 4 meses de reclusão Cleber Ferreira Souza - 109 anos de reclusão

COMO FOI A DINÂMICA DO CRIME

Nas peças do processo é relatado que cerca de duas horas antes do crime as vítimas tiveram um desentendimento com um jovem, que retornou mais tarde à casa dos irmãos com os condenados pelo crime, quando a execução foi feita.

Os irmãos e uma jovem estavam em frente a sua casa, conversando, quando foram surpreendidos por David, Gustavo e Gabriel (os três condenados pelo crime em 2020). Com arma em punho, eles dispararam contra as vítimas.

Na sequência os outros sete condenados, todos com armas, “juntaram-se ao grupo e deram continuidade ao ataque”, como é descrito na denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Foi neste momento que a jovem que estava com as vítimas conseguiu correr e fugir do ataque.

Após os primeiros tiros, Roniglei ainda tentou fugir, mas o restante do grupo (sete condenados) chegou e continuou atirando contra ele. Já os irmãos gêmeos logo após os tiros e ainda agonizavam, segundo depoimentos, quando dois dos condenados efetuaram disparos contra a cabeça deles.

Foram efetuados mais de 45 disparos de arma de fogo contra as vítimas, sendo usados quatro calibres diferentes (pistolas 380, 9mm, uma .40 e revólver 38), “fato que evidencia a periculosidade dos réus”, como é dito na sentença de pronúncia. No documento de condenação é acrescentado ainda sobre os disparos feitos contra as vítimas:

"A maioria deles desferidos quando a vítima já estava caída no chão, o que demonstra a intensidade do dolo" Trecho da sentença de condenação - Terceira Vara Criminal da Serra

Segundo moradores de Jardim Tropical, as vítimas eram da Bahia e moravam no Estado há cerca de cinco anos.

RECURSOS CONTRA A SENTENÇA

Em relação ao julgamento da última sexta-feira (15), o MPES pretende recorrer contra a absolvição dos cinco acusados em relação ao homicídio tentado contra uma quarta pessoa. E ainda por alguns réus terem sido absolvidos da corrupção de menores e associação para o crime.