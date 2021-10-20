Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em 2016

Mais cinco são condenados pelo assassinato de três irmãos na Serra

Um grupo de 10 pessoas, cinco deles condenados na última sexta-feira (15), participou da execução das três vítimas, sendo que dois deles eram gêmeos. Uma quarta pessoa conseguiu sobreviver aos ataques

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 09:12

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

20 out 2021 às 09:12
Serra
A perícia apontou que quase  50 disparos foram efetuados contra os irmãos, que eram baianos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Mais cinco pessoas foram condenadas pela morte de três irmãos no bairro Jardim Tropical, na Serra. As vítimas foram Leoni Lima dos Santos e Leonei Lima dos Santos, de 28 anos, gêmeos, e o irmão deles, Roniglei Lima dos Santos, de 22 anos, que tentou correr ao perceber a presença dos atiradores. O trio foi executado no dia 4 de setembro de 2016. Uma quarta vítima estava ao lado das vítimas, mas sobreviveu ao crime.
No processo é apontado que o crime foi motivado pela disputa do tráfico de drogas na região de Jardim Tropical, e que os condenados, membros da “Gangue da Área Verde”, os executaram após desentendimento com outros membros do grupo criminoso.

Veja Também

Justiça condena a um total de 400 anos de prisão acusados de matar irmãos na Serra

Pelo crime de homicídio qualificado dos três irmãos foram condenados na última sexta-feira (15) as seguintes pessoas:
  • Hellon Chrystian Alves da Silva - 49 anos e 4 meses de reclusão
  • Guilherme Moura dos Santos -  57 anos e 4 meses de reclusão
  • André Defendente de Almeida - 56 anos de reclusão
  • Elionai Gomes dos Santos - 58  anos e 8 meses de reclusão
  • Patrick Roberto da Silva - 48 anos de reclusão
Hellon, Elionai e Guilherme foram absolvidos da tentativa de homicídio contra a quarta vítima e da corrupção de dois menores. Já André e Patrick foram absolvidos também da associação criminosa.
Serra
Alguns envolvidos na execução presos pela polícia  Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Outros cinco foram condenados, no dia 13 de novembro do ano passado, por homicídio qualificado, além da tentativa de homicídio contra uma quarta pessoa, corrupção de menores e associação para o crime. São eles:
  • Gustavo Henrique Pires de Jesus - 90 anos e 6 meses de reclusão
  • David Oliveira dos Santos - 66 anos e 4 meses de reclusão
  • Gabriel Almeida da Costa - 66 anos e 4 meses de reclusão
  • Fabrício Santos Loyola - 66 anos 4 meses de reclusão 
  • Cleber Ferreira Souza - 109 anos de reclusão

COMO FOI A DINÂMICA DO CRIME

Nas peças do processo é relatado que cerca de duas horas antes do crime as vítimas tiveram um desentendimento com um jovem, que retornou mais tarde à casa dos irmãos com os condenados pelo crime, quando a execução foi feita.
Os irmãos e uma jovem estavam em frente a sua casa, conversando, quando foram surpreendidos por David, Gustavo e Gabriel (os três condenados pelo crime em 2020). Com arma em punho, eles dispararam contra as vítimas.

Veja Também

Chacina na ilha: polícia ainda caça último suspeito de participar do crime

Na sequência os outros sete condenados, todos com armas, “juntaram-se ao grupo e deram continuidade ao ataque”, como é descrito na denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Foi neste momento que a jovem que estava com as vítimas conseguiu correr e fugir do ataque.
Após os primeiros tiros, Roniglei ainda tentou fugir, mas o restante do grupo (sete condenados) chegou e continuou atirando contra ele. Já os irmãos gêmeos logo após os tiros e ainda agonizavam, segundo depoimentos, quando dois dos condenados efetuaram disparos contra a cabeça deles.
Foram efetuados mais de 45 disparos de arma de fogo contra as vítimas, sendo usados quatro calibres diferentes (pistolas 380, 9mm, uma .40 e revólver 38), “fato que evidencia a periculosidade dos réus”, como é dito na sentença de pronúncia. No documento de condenação é acrescentado ainda sobre os disparos feitos contra as vítimas:
"A maioria deles desferidos quando a vítima já estava caída no chão, o que demonstra a intensidade do dolo"
Trecho da sentença de condenação - Terceira Vara Criminal da Serra
Segundo moradores de Jardim Tropical, as vítimas eram da Bahia e moravam no Estado há cerca de cinco anos.

RECURSOS CONTRA A SENTENÇA

Em relação ao julgamento da última sexta-feira (15), o MPES pretende recorrer contra a absolvição dos cinco acusados em relação ao homicídio tentado contra uma quarta pessoa. E ainda por alguns réus terem sido absolvidos da corrupção de menores e associação para o crime.
Os advogados dos condenados também já apresentaram recursos.

Veja Também

Caso Milena: advogado diz que Hilário desistiu de confessar crime durante julgamento

Caso Alexandre Martins: juiz adia julgamento de Leopoldo e marca nova data

STF suspende novamente julgamento sobre terras indígenas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Justiça MPES Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados