Quadrilha acusada de matar três irmãos vai a júri popular na Serra

Na época, as apurações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra apontaram que os irmãos estavam em frente a uma casa quando foram surpreendidos por um grupo de 12 suspeitos. Foram disparados mais de 50 tiros contra as vítimas. Antes do bando deixar o local, ainda efetuou disparos diretamente no rosto dos gêmeos.