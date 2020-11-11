Quadrilha acusada de matar três irmãos vai a júri popular na Serra

Dez acusados de executar a tiros três irmãos estarão sentados no banco dos réus nesta quinta-feira (12), no Fórum Criminal da Serra, na sede do município. O crime, que levou os gêmeos Leoni e Leonei Lima dos Santos, de 28 anos, e o caçula Roniclei Lima dos Santos, 22, à morte, aconteceu em 4 setembro de 2016, no bairro Jardim Tropical.
Na época, as apurações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra apontaram que os irmãos estavam em frente a uma casa quando foram surpreendidos por um grupo de 12 suspeitos. Foram disparados mais de 50 tiros contra as vítimas. Antes do bando deixar o local, ainda efetuou disparos diretamente no rosto dos gêmeos.
A Polícia Civil apurou que o crime teria ocorrido porque um dos integrantes do bando, um garoto de 13 anos, disse que um dos irmãos o "encarou" na rua e, por não ter gostado da atitude, decidiu matá-los. As vítimas eram da Bahia e moravam no Espírito Santo havia cerca de cinco anos, segundo o Ministério Público.
Apenas 15 dias após o assassinato, 12 pessoas acusadas de envolvimento no triplo homicídio foram detidas pela DHPP da Serra. Entre elas, dois adolescentes que já foram condenados pela Vara da Infância e Juventude pelo crime.
O júri dos 10 acusados adultos terá início às 8 horas, no Fórum Criminal da Serra. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) denunciou o grupo, a partir do indiciamento da Polícia Civil, pelos três homicídios qualificados por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, além de associação criminosa e pelo delito de corrupção de menores.