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Violência

Adolescente é baleado e encontrado morto no quintal de casa na Serra

Moradores contaram que ouviram tiros e ligaram para a polícia, mas ficaram com medo de sair de casa

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 11:15

Publicado em 

20 out 2021 às 11:15
Adolescente foi morto a tiros na Serra
Adolescente foi encontrado morto dentro do quintal de casa na Serra Crédito: Rodrigo Gomes
Um adolescente foi morto a tiros na noite desta terça-feira (19), no bairro Cascata, na Serra. Moradores contaram que ouviram tiros e ligaram para a polícia, mas ficaram com medo de sair de casa.
Na manhã desta quarta (20), o corpo da vítima foi encontrado em cima de uma pedra, no quintal da casa de uma diarista. Moradores disseram que o adolescente teria 15 anos e seria morador do bairro Santo Antônio, vizinho de Cascata. O jovem não foi identificado.
A diarista contou que com frequência tiroteios são registrados na região e que ela teme pela segurança dos quatro filhos.
"Me deixa assustada, porque tenho filhos jovens e crianças em casa. Eu fico muito preocupada. Tenho medo de sempre sair tiroteio e acertar minha casa. Aqui é muito escuro à noite. Teve uma época que tinha muito policiamento, sempre tinha viatura na rua passando."
Moradora de Cascara - Diarista
Policiais militares e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. O caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
Com informações da repórter Daniela Carla, TV Gazeta

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