Adolescente é baleado e encontrado morto no quintal de casa na Serra

Um adolescente foi morto a tiros na noite desta terça-feira (19), no bairro Cascata, na Serra. Moradores contaram que ouviram tiros e ligaram para a polícia, mas ficaram com medo de sair de casa.
Na manhã desta quarta (20), o corpo da vítima foi encontrado em cima de uma pedra, no quintal da casa de uma diarista. Moradores disseram que o adolescente teria 15 anos e seria morador do bairro Santo Antônio, vizinho de Cascata. O jovem não foi identificado.
A diarista contou que com frequência tiroteios são registrados na região e que ela teme pela segurança dos quatro filhos.
"Me deixa assustada, porque tenho filhos jovens e crianças em casa. Eu fico muito preocupada. Tenho medo de sempre sair tiroteio e acertar minha casa. Aqui é muito escuro à noite. Teve uma época que tinha muito policiamento, sempre tinha viatura na rua passando."
Policiais militares e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. O caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
Com informações da repórter Daniela Carla, TV Gazeta