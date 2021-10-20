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Jardim Guadalajara

Vídeo: mulher é baleada na perna durante assalto em rua de Vila Velha

A vítima trabalha em um escritório e estava chegando ao trabalho quando foi abordada por um homem que levou seu cordão; o tiro pegou de raspão, mas ela precisou receber pontos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 out 2021 às 10:31

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 10:31

A mulher levou um tiro de raspão na perna durante o assalto em Vila Velha
A mulher levou um tiro de raspão na perna durante o assalto em Vila Velha Crédito: Kaique Dias
Uma mulher de 56 anos foi assaltada e levou um tiro de raspão na perna quando chegava no local onde trabalha, no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (20). A vítima, que atua como encarregada de departamento pessoal em um escritório, foi abordada por um homem que estava em um carro branco na rua.
À reportagem da TV Gazeta, a mulher, que não quis se identificar, contou que o criminoso chegou por trás dela e puxou seu cordão, que foi um presente de casamento que ela ganhou há 18 anos. Ela contou que achou até que fosse um cliente do escritório, mas, quando sentiu a joia sendo puxada, percebeu que tratava-se de um assalto.
Quando o criminoso voltava em direção ao carro, disparou contra a mulher. O tiro acertou a parte interna da coxa dela de raspão, mas a vítima precisou receber pontos. Ela foi socorrida para um hospital da região. Câmeras de segurança flagraram o momento do assalto. Confira abaixo:
A Polícia Militar informou que a mulher foi baleada por volta das 7h20 da manhã desta quarta-feira durante a tentativa de assalto. Ela informou à polícia que foi abordada por criminosos que estavam em um carro e que depois fugiram. De acordo com a PM, ela foi socorrida por uma equipe da corporação e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.
A reportagem de A Gazeta demandou também a Polícia Civil, que disse apenas que a ocorrência ainda está em andamento e que não há mais detalhes.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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