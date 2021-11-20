No ES, onde mais se apreendem armas, é onde mais se mata

Cúpula da Segurança Pública do ES apresenta armas e munições apreendidas em operação policial Crédito: Sesp/Divulgação

Coincidência ou relação direta? As estatísticas da Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) não deixam dúvidas: nos primeiros dez meses de 2021,as cidades onde foram apreendidas mais armas são as mesmas onde foram registrados mais homicídios. A conexão armas-letalidade já fica evidente no município da Serra , líder em registro de assassinatos neste ano (117) e na estatística de apreensão de armas: 433.

O ranking macabro tem na segunda posição Vila Velha , que até outubro contabilizou 116 homicídios e 414 armas apreendidas pelos agentes de segurança pública. Cariacica, que apesar de ter ficado 28 dias sem registro de assassinatos, tem as mesmas 116 ocorrências de Vila Velha, figura na terceira posição em relação às armas apreendidas - 332 em dez meses.

Curiosamente, a partir dos três líderes nas estatísticas de armas/homicídios, as conexões mudam. Linhares , por exemplo, município que está em quarto lugar no ranking de assassinatos em 2021 (68 casos), perde até para Vitória e Cachoeiro no número de apreensões de armamentos.

A Capital tem 55 homicídios registrados (quinto lugar no ES), mas figura em quarto na retirada de armas de circulação: 272. A maior cidade do Sul do Estado, por sua vez, está em quinto no ranking estadual de apreensão, o maior índice do interior: 220 registros. A violenta Linhares tem 169 armas apreendidas - sexta posição do Estado e segunda do interior.

" É preciso identificar a origem da compra [de fuzis], a rota de entrada no Brasil e principalmente como está vindo parar no Espírito Santo, e isso não é competência constitucional das nossas polícias estaduais. " Alexandre Ramalho - Secretário estadual da Segurança Pública, sobre a apreensão de um fuzil nesta sexta-feira (19), o 10º desse tipo de arma no ES neste ano

Pelas estatísticas da Sesp, nos dez primeiros meses deste ano foi registrado um aumento de 8,7% na apreensão de armas no Espírito Santo em relação ao mesmo período de 2020. Até outubro, foram retirados de circulação 1.299 revólveres, 910 pistolas, 535 espingardas, 262 metralhadoras, 260 armas caseiras, 209 garruchas, 172 simulacros de arma, 49 carabinas e nove fuzis, um verdadeiro arsenal de guerra.

Um fator que chama a atenção são as 260 armas caseiras contra 172 simulacros apreendidos em 2021. Isso pode indicar, segundo um especialista consultado pela coluna, que os bandidos estão utilizando mais armas feitas no quintal, pelos chamados armeiros, do que as falsas, que não têm poder letal.

O secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, considera fundamental a apreensão de armas como meio eficaz de combate à criminalidade: "O desafio estabelecido para a redução dos homicídios passa estrategicamente pelas apreensões das armas de fogo, visto que 80% desses crimes ainda são cometidos com esses instrumentos. Continuaremos trabalhando forte contra traficantes e homicidas, que o tempo todo fomentam confrontos armados, com lamentáveis resultados de mortes".