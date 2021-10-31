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Leonel Ximenes

Mapa de apreensão de armas no ES é apresentado em Portugal

Estudo, que pode ajudar a ação das forças de segurança, foi divulgado no Encontro de Administração da Justiça (EnAJUS 2021), em Lisboa

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

31 out 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Armas e munições apreendidas em operação policial no ES
Armas e munições apreendidas em operação policial no ES Crédito: Sesp/Divulgação
O mapa de apreensões de armas no Espírito Santo foi apresentado no Encontro de Administração da Justiça (EnAJUS 2021), em Lisboa, Portugal, na semana passada. O levantamento identificou as áreas onde estão concentradas as apreensões de armas no Estado e quais os tipos de armamentos mais utilizados nos crimes.
O estudo, do agente federal e mestre em Segurança Pública Fabrício Sabaini, foi baseado nos dados e informações da Polícia Civil do Espírito Santo, que forneceu as estatísticas referentes a todas as armas encaminhadas ao setor pericial no ano de 2018.
A partir do georreferenciamento do armamento ilegal apreendido, que apontou o ambiente urbano com maior concentração dessas armas, foi possível identificar o calibre das armas, o que contribuirá com o processo decisório e formulação de políticas públicas na área de Segurança, de acordo com Sabaini.
Além de apontar os tipos de armas ilegais mais apreendidas e onde estão mais concentradas, a pesquisa mostrou que 80% dos crimes no Espírito Santo são cometidos com o uso de arma de fogo em ambiente urbano.

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“A pesquisa contribui para formar uma base de dados importante, pois dessa forma os policiais capixabas podem ter acesso aos crimes cometidos em cada região no formato on-line e com todos os dados relativos à ocorrência”, explica o autor do estudo.
Fabrício Sabaini destaca ainda que o mesmo instrumento utilizado para verificar onde acontecem as apreensões de armas ilegais pode ser utilizado para todo tipo de crime.
“Inclusive os conflitos entre grupos criminosos armados, auxiliando as forças de segurança nas ações preventivas, com utilização de análise dos dados para posicionamento prévio nos padrões localizados, com possibilidade de inibir o ato criminoso."

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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