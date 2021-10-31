Mapa de apreensão de armas no ES é apresentado em Portugal

Armas e munições apreendidas em operação policial no ES Crédito: Sesp/Divulgação

O mapa de apreensões de armas no Espírito Santo foi apresentado no Encontro de Administração da Justiça (EnAJUS 2021), em Lisboa, Portugal , na semana passada. O levantamento identificou as áreas onde estão concentradas as apreensões de armas no Estado e quais os tipos de armamentos mais utilizados nos crimes.

O estudo, do agente federal e mestre em Segurança Pública Fabrício Sabaini, foi baseado nos dados e informações da Polícia Civil do Espírito Santo, que forneceu as estatísticas referentes a todas as armas encaminhadas ao setor pericial no ano de 2018.

A partir do georreferenciamento do armamento ilegal apreendido, que apontou o ambiente urbano com maior concentração dessas armas, foi possível identificar o calibre das armas, o que contribuirá com o processo decisório e formulação de políticas públicas na área de Segurança, de acordo com Sabaini.

Além de apontar os tipos de armas ilegais mais apreendidas e onde estão mais concentradas, a pesquisa mostrou que 80% dos crimes no Espírito Santo são cometidos com o uso de arma de fogo em ambiente urbano.

“A pesquisa contribui para formar uma base de dados importante, pois dessa forma os policiais capixabas podem ter acesso aos crimes cometidos em cada região no formato on-line e com todos os dados relativos à ocorrência”, explica o autor do estudo.

Fabrício Sabaini destaca ainda que o mesmo instrumento utilizado para verificar onde acontecem as apreensões de armas ilegais pode ser utilizado para todo tipo de crime.