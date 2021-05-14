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Morro do Quiabo

Jovem é presa por guardar fuzil personalizado e munição, em Cariacica

De acordo com informações da PM, a equipe realizava o patrulhamento na região, quando recebeu a denúncia de que em uma residência no bairro havia material ilícito escondido

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 20:32

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

14 mai 2021 às 20:32
Morro do Quiabo
PM apreende fuzil e munições em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Uma jovem de 21 anos guardava um fuzil calibre 556 e 79 munições embaixo da cama na casa onde mora, no Morro do Quiabo, em Cariacica. O material ilícito foi apreendido por policiais militares da Força Tática do 7° Batalhão na tarde desta sexta-feira (14).
De acordo com informações da PM, a equipe realizava o patrulhamento na região quando recebeu a denúncia de que em uma residência no bairro havia material ilícito escondido. Ao chegarem ao local indicado, os policiais foram recebidos pela jovem  acompanhada da mãe. No primeiro momento, elas negaram que houvesse qualquer armamento na residência, no entanto, posteriormente, a garota informou que guardava um fuzil embaixo da cama, além das munições e dois carregadores.
À reportagem, o sargento Silva Júnior informou que, devido aos recorrentes conflitos na região, a área teve o patrulhamento intensificado. Apesar disso, apenas a jovem foi presa nesta ocorrência. "Hoje (14) pela manhã tiveram outras apreensões de arma e coletes. Pela tarde, tivemos esse desfecho. Mas a menina não tem antecedentes criminais e a família dela é de bem, de pessoas trabalhadoras e honestas. O que chamou a atenção foi que a mãe disse que não tinha a menor ideia de que a família estava envolvida com o crime", afirmou.
Segundo a PM, o fuzil encontrado é personalizado, marcado por símbolos de bandeira estrangeira e de fabricação norte-americana. A jovem foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional de Cariacica.
Acionada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica e que somente após a finalização das oitivas haverá informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.

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