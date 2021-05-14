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Baleado em confronto

Suspeito de participar de tentativa de assalto com reféns no ES tem 16 anos

Caso aconteceu em uma corretora de imóveis de São Mateus nesta quinta (13). De acordo com a Polícia Civil, assim que receber alta médica, o adolescente será encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 12:40

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 mai 2021 às 12:40
Policiais trocaram tiros com suspeitos em tentativa de assalto em São Mateus
Policiais trocaram tiros com os suspeitos Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
O suspeito baleado durante confronto com a Polícia Militar em tentativa de assalto com reféns a uma corretora de imóveis em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, é um adolescente de 16 anos. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (14), o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio.
Ainda segundo informações da Polícia Civil, um jovem de 20 anos, também tem participação no crime. Ele já possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, expedido pela 1ª Vara Criminal de Linhares, e foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio.
O jovem de 20 anos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, já o adolescente baleado, será encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), após receber alta médica do Hospital Roberto Silvares.
Na quinta, em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, o sargento Douglas afirmou que uma terceira pessoa estaria envolvida no crime.
“De acordo com os funcionários da corretora, tem um terceiro envolvido, que nós tentaremos identificar para prendê-lo o mais rápido possível”, disse.
Na manhã desta sexta, a Polícia Militar afirmou, por meio de nota que “o terceiro suspeito não foi localizado".

O CRIME

Uma tentativa de assalto com reféns em uma corretora de imóveis foi relatada no fim da manhã de quinta-feira (13) no Centro de São Mateus. O crime terminou em correria, troca de tiros e com suspeito baleado.
Uma refém foi trancada dentro do banheiro e conseguiu acionar os policiais através do 190. Uma viatura foi encaminhada ao local.
A Polícia Militar informou, por meio de nota, que os militares foram até o local e tentaram dialogar com os assaltantes para que se rendessem. No entanto, um dos bandidos apareceu apontando uma arma para a cabeça de uma mulher e fez um disparo contra os policiais. A ação foi filmada por pessoas que passavam pelo local. Segundo a PM, os militares revidaram e balearam um dos suspeitos.
De acordo com um dos sócios da imobiliária, os dois assaltantes entraram no estabelecimento chamando pelo nome dele. A dupla então exigiu que ele entregasse dinheiro e a chave do carro do sócio. No momento da ação, ele estava no local com a esposa e funcionários.

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