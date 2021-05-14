Suspeito de participar de tentativa de assalto com reféns no ES tem 16 anos

Policiais trocaram tiros com os suspeitos Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Ainda segundo informações da Polícia Civil, um jovem de 20 anos, também tem participação no crime. Ele já possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, expedido pela 1ª Vara Criminal de Linhares, e foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio.

O jovem de 20 anos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, já o adolescente baleado, será encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) , após receber alta médica do Hospital Roberto Silvares.

Na quinta, em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, o sargento Douglas afirmou que uma terceira pessoa estaria envolvida no crime.

“De acordo com os funcionários da corretora, tem um terceiro envolvido, que nós tentaremos identificar para prendê-lo o mais rápido possível”, disse.

Na manhã desta sexta, a Polícia Militar afirmou, por meio de nota que “o terceiro suspeito não foi localizado".

O CRIME

Uma refém foi trancada dentro do banheiro e conseguiu acionar os policiais através do 190. Uma viatura foi encaminhada ao local.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que os militares foram até o local e tentaram dialogar com os assaltantes para que se rendessem. No entanto, um dos bandidos apareceu apontando uma arma para a cabeça de uma mulher e fez um disparo contra os policiais. A ação foi filmada por pessoas que passavam pelo local. Segundo a PM, os militares revidaram e balearam um dos suspeitos.