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Desespero

Família é amarrada e feita refém em casa por homens armados em Vila Velha

Segundo informações da Polícia Militar, quando uma equipe chegou ao local, os dois suspeitos já haviam fugido; os assaltantes chegaram a deixar a família amarrada

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:12

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

14 mai 2021 às 17:12
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar esteve no local mas os suspeitos já haviam fugido Crédito: Carlos Alberto Silva
Um casal junto aos filhos foram feitos reféns por dois homens armados dentro da própria casa, no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na noite dessa quinta-feira (13). Segundo informações da Polícia Militar, quando uma equipe chegou ao local, os suspeitos já haviam fugido.
Uma das vítimas informou aos militares que os suspeitos portavam um revólver e uma faca e que já entraram na casa anunciando o assalto. A mulher, o marido e os filhos foram amarrados. Os suspeitos roubaram cerca de R$ 28 mil, além de cartões de crédito e débito, um celular, roupas pessoais e do comércio das vítimas, e algumas joias.
Ainda de acordo com a PM, posteriormente aos roubos, os assaltantes pegaram as chaves das residências e do veículo e fugiram. As vítimas foram orientadas a registrar a ocorrência em uma delegacia.
Acionada, a Polícia Civil informou que ainda não foi registrado boletim de ocorrência e orientou que os interessados compareçam a uma delegacia ou façam o registro por meio da delegacia online para que sejam iniciadas as investigações.

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