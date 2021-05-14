Família é amarrada e feita refém em casa por homens armados em Vila Velha

Polícia Militar esteve no local mas os suspeitos já haviam fugido Crédito: Carlos Alberto Silva

Um casal junto aos filhos foram feitos reféns por dois homens armados dentro da própria casa, no bairro Santa Inês, em Vila Velha , na noite dessa quinta-feira (13). Segundo informações da Polícia Militar , quando uma equipe chegou ao local, os suspeitos já haviam fugido.

Uma das vítimas informou aos militares que os suspeitos portavam um revólver e uma faca e que já entraram na casa anunciando o assalto. A mulher, o marido e os filhos foram amarrados. Os suspeitos roubaram cerca de R$ 28 mil, além de cartões de crédito e débito, um celular, roupas pessoais e do comércio das vítimas, e algumas joias.

Ainda de acordo com a PM, posteriormente aos roubos, os assaltantes pegaram as chaves das residências e do veículo e fugiram. As vítimas foram orientadas a registrar a ocorrência em uma delegacia.