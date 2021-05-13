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Crime

Acusado de matar mãe e filho embaixo de cama em Anchieta é preso

Simone Paulino, de 43 anos, e Matheus Oliveira Paulino, de 14 anos foram mortos a tiros, embaixo de uma cama, no dia 20 de abril. Segundo a polícia, a motivação do crime foi a disputa de traficantes da região

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 19:45

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 mai 2021 às 19:45
Os corpos foram localizados debaixo de uma cama, dentro da residência onde moravam
A polícia isolou a casa em que eles moravam Crédito: Luciana Máximo
Acusado de matar mãe e filho embaixo de cama em Anchieta é preso
Um homem de 27 anos foi preso nessa quarta-feira (12) por um mandado de prisão, por ser o principal suspeito de matar a tiros mãe e filho, Simone Paulino, de 43 anos, e Matheus Oliveira Paulino, de 14 anos, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 20 de abril. As vítimas foram encontradas mortas embaixo de uma cama da casa onde residiam.
O suspeito, que não teve o nome revelado pela Polícia Civil, foi preso em uma casa na Praia de Ubu, em Anchieta. Com o suspeito, foram apreendidos mais de R$ 5 mil, que possivelmente seriam usados para a fuga no dia seguinte.
A prisão aconteceu durante a Operação Estado Presente, na região Sul do Estado. Segundo a delegada Maria da Glória Pessotti, chefe da 10ª DR de Anchieta, os corpos das vítimas foram encontrados onde residiam abraçados embaixo da cama.
“Na ocasião, os criminosos arrombaram a porta da residência e executaram mãe e filho. A mãe foi atingida por sete disparos, sendo quatro deles na perna esquerda, os demais nas nádegas, na região pélvica, e outro na cabeça. O filho foi atingido por um único disparo de arma de fogo em sua nuca”, detalhou.
Segundo a polícia, a motivação do crime foi a disputa de traficantes da região. “O adolescente também tinha envolvimento com o tráfico de drogas e roubos. Durante as investigações, foi possível identificar que o homem de 27 anos era um dos autores do crime, razão pela qual representei pela prisão cautelar do suspeito”, disse a delegada.
Nessa terça-feira (11), as polícias Civil e Militar realizaram buscas nas residências dos investigados, mas sem sucesso. “A equipe cumpriu mandados nas residências do principal suspeito de 27 anos. Ele não foi encontrado em sua residência e quando soube da ação da polícia procurou o imóvel na Praia de Ubu para se esconder. Possivelmente, iria fugir nesta quinta-feira (13)”, relatou Maria da Glória Pessotti.
Ainda segundo Pessotti, o detido já respondeu a processos por homicídio nas cidades de Iconha e Anchieta e é investigado em outros crimes de homicídio e tráfico de drogas nas cidades de Anchieta e Guarapari.
O suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça e da autoridade policial.

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