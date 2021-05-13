A polícia isolou a casa em que eles moravam Crédito: Luciana Máximo

Your browser does not support the audio element. Acusado de matar mãe e filho embaixo de cama em Anchieta é preso

O suspeito, que não teve o nome revelado pela Polícia Civil , foi preso em uma casa na Praia de Ubu, em Anchieta. Com o suspeito, foram apreendidos mais de R$ 5 mil, que possivelmente seriam usados para a fuga no dia seguinte.

A prisão aconteceu durante a Operação Estado Presente, na região Sul do Estado. Segundo a delegada Maria da Glória Pessotti, chefe da 10ª DR de Anchieta, os corpos das vítimas foram encontrados onde residiam abraçados embaixo da cama.

“Na ocasião, os criminosos arrombaram a porta da residência e executaram mãe e filho. A mãe foi atingida por sete disparos, sendo quatro deles na perna esquerda, os demais nas nádegas, na região pélvica, e outro na cabeça. O filho foi atingido por um único disparo de arma de fogo em sua nuca”, detalhou.

Segundo a polícia, a motivação do crime foi a disputa de traficantes da região. “O adolescente também tinha envolvimento com o tráfico de drogas e roubos. Durante as investigações, foi possível identificar que o homem de 27 anos era um dos autores do crime, razão pela qual representei pela prisão cautelar do suspeito”, disse a delegada.

Nessa terça-feira (11), as polícias Civil e Militar realizaram buscas nas residências dos investigados, mas sem sucesso. “A equipe cumpriu mandados nas residências do principal suspeito de 27 anos. Ele não foi encontrado em sua residência e quando soube da ação da polícia procurou o imóvel na Praia de Ubu para se esconder. Possivelmente, iria fugir nesta quinta-feira (13)”, relatou Maria da Glória Pessotti.

Ainda segundo Pessotti, o detido já respondeu a processos por homicídio nas cidades de Iconha e Anchieta e é investigado em outros crimes de homicídio e tráfico de drogas nas cidades de Anchieta e Guarapari.