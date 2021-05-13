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Crime

Programa com travesti vira caso de polícia em Cachoeiro de Itapemirim

Homem acionou a polícia informando que foi agredido após programa com uma acompanhante travesti, no bairro Coramara, e teve dinheiro e celular roubados

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:15

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:15
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem afirmou ter sido agredido e roubado na noite dessa quarta-feira (12) depois de fazer um programa com uma acompanhante travesti, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele chamou a Polícia Militar após o crime, mas nenhum suspeito foi localizado e detido.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu às 23h10, na Avenida Mauro Miranda Madureira, em um ponto conhecido pela prostituição. 
A vítima contou à polícia que estava tendo o programa e logo após foi roubado por mais três travestis. Disse que além de tomar socos e chutes, teve o celular Samsung S10 e R$ 1,2 mil em dinheiro roubados. Buscas foram realizadas pela PM, mas ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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