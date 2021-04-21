Mãe e filho assassinados têm corpos achados debaixo de cama em Anchieta
Mãe e filho foram encontrados mortos na tarde desta terça-feira (20) em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Simone Paulino, de 43 anos, e Matheus Oliveira Paulino, de 13 anos, foram encontrados debaixo de uma cama de casal na residência em que moravam, com marcas de tiros no corpo.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar um caso de homicídio porque vizinhos teriam ouvido disparos de arma de fogo durante a madrugada. Ao chegar no local, os militares chamaram por alguém na residência, mas como ninguém atendeu, decidiram entrar no imóvel, já que observaram que a porta estava arrombada.
Na casa, os policiais localizaram um corpo já sem vida debaixo de uma cama de casal e acionou a perícia da Polícia Civil que, ao chegar, encontrou o segundo corpo também debaixo da cama.
Mãe e filho estavam com marcas de perfurações de arma de fogo. Ainda conforme a ocorrência, a mãe teria sido atingida por sete disparos, a maioria na região das pernas e pélvica. Já o filho estava com uma marca de tiro na cabeça.
A Polícia Militar informou que a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Já a Polícia Civil informou que, desde o primeiro momento, a Delegacia de Polícia de Anchieta realizou diligências e levantamentos para a apuração do crime, mas até o início da manhã desta quarta-feira (21) nenhum suspeito havia sido detido.
A Polícia Civil ressaltou que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Quem tiver informações, pode denunciar pelo Disque-Denúncia 181 de forma anônima. O Disque-Denúncia também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas: disquedenuncia181.es.gov.br.