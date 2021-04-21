Mãe e filho assassinados têm corpos achados debaixo de cama em Anchieta

Mãe e filho estavam com marcas de perfurações de arma de fogo. Ainda conforme a ocorrência, a mãe teria sido atingida por sete disparos, a maioria na região das pernas e pélvica. Já o filho estava com uma marca de tiro na cabeça.

A Polícia Militar informou que a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Já a Polícia Civil informou que, desde o primeiro momento, a Delegacia de Polícia de Anchieta realizou diligências e levantamentos para a apuração do crime, mas até o início da manhã desta quarta-feira (21) nenhum suspeito havia sido detido.