Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mortos a tiros

Mãe e filho assassinados têm corpos achados debaixo de cama em Anchieta

Simone Paulino, de 43 anos, e Matheus Oliveira Paulino, 13, foram encontrados debaixo de uma cama de casal na residência em que moravam. Segundo a polícia, a autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 10:59

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

21 abr 2021 às 10:59
Os corpos foram localizados debaixo de uma cama, dentro da residência onde moravam
A polícia isolou a casa em que eles moravam Crédito: Luciana Máximo
Mãe e filho assassinados têm corpos achados debaixo de cama em Anchieta
Mãe e filho foram encontrados mortos na tarde desta terça-feira (20) em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Simone Paulino, de 43 anos, e Matheus Oliveira Paulino, de 13 anos, foram encontrados debaixo de uma cama de casal na residência em que moravam, com marcas de tiros no corpo.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar um caso de homicídio porque vizinhos teriam ouvido disparos de arma de fogo durante a madrugada. Ao chegar no local, os militares chamaram por alguém na residência, mas como ninguém atendeu, decidiram entrar no imóvel, já que observaram que a porta estava arrombada.
Na casa, os policiais localizaram um corpo já sem vida debaixo de uma cama de casal e acionou a perícia da Polícia Civil que, ao chegar, encontrou o segundo corpo também debaixo da cama.
Mãe e filho estavam com marcas de perfurações de arma de fogo. Ainda conforme a ocorrência, a mãe teria sido atingida por sete disparos, a maioria na região das pernas e pélvica. Já o filho estava com uma marca de tiro na cabeça.
A Polícia Militar informou que a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Já a Polícia Civil informou que, desde o primeiro momento, a Delegacia de Polícia de Anchieta realizou diligências e levantamentos para a apuração do crime, mas até o início da manhã desta quarta-feira (21) nenhum suspeito havia sido detido.
Os corpos foram localizados debaixo de uma cama, dentro da residência onde moravam
Mãe e filho são mortos a tiros em Anchieta Crédito: Luciana Máximo
A Polícia Civil ressaltou que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Quem tiver informações, pode denunciar pelo Disque-Denúncia 181 de forma anônima. O Disque-Denúncia também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas: disquedenuncia181.es.gov.br.

Veja Também

Conheça pratos do 2° Festival Delivery Gastronômico de Anchieta

Polícia prende suspeito de matar advogada e marido em Santa Leopoldina

Maus-tratos em Guaçuí: égua morre após ser amarrada em roda de carro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta homicídio Polícia Civil ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra
Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados