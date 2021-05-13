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Alecrim

Homem furta grade do Centro de Zoonoses e é detido em Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha recuperou a peça e tanto o suspeito de efetuar o furto quanto o proprietário do ferro-velho foram conduzidos ao Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:06

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:06
Centro de Controle de Zoonoses
Guarda de Vila Velha prende homem acusado de furto de grade do Centro de Controle de Zoonoses Crédito: Divulgação | PMVV
Um homem furtou uma grelha para drenagem da água da chuva, uma espécie de boca de lobo, do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado no bairro Industrial do Alecrim, na tarde desta quinta-feira (13), por volta das 13h. Em ação rápida, a Guarda Municipal de Vila Velha recuperou a peça e localizou o suspeito, bem como o proprietário do ferro-velho que fez a receptação do objeto. Os dois foram detidos e encaminhados à delegacia.
De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha, o furto foi flagrado pelas câmeras de videomonitoramento do CCZ. No mesmo momento, servidores do local acionaram a Guarda Municipal e um deles começou a acompanhar o rapaz que estava com o material furtado, sem ser visto por ele. Quando a viatura da Guarda chegou, o suspeito já havia vendido a peça em um ferro-velho da região. Em ronda pelas proximidades, o rapaz foi encontrado, vivendo em situação de rua, e portando pequena quantidade de droga.
O material foi recuperado e tanto o suspeito de efetuar o furto quanto o proprietário do ferro-velho foram conduzidos ao Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha. O dono do ferro-velho será ouvido como testemunha, já que foi considerado que não houve má-fé, uma vez que a grade não tem características que indicassem ser de patrimônio público.
Acionada, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento na Delegacia Regional de Vila Velha e que por isso ainda não há detalhes.

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