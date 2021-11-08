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14 e 17 anos

Adolescentes são apreendidos com metralhadoras na Grande Vitória

Ambas as apreensões aconteceram na madrugada desta segunda (8), em Vila Velha e na Serra; também foram apreendidas drogas e munições
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 nov 2021 às 12:15

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 12:15

Adolescente de 14 anos foi apreendido com duas metralhadoras no bairro Maringá, na Serra
Adolescente de 14 anos foi apreendido com duas metralhadoras no bairro Maringá, na Serra Crédito: Divulgação/PMES
Dois adolescentes foram apreendidos com metralhadoras na Grande Vitória, na madrugada desta segunda-feira (8), pela Polícia Militar. Em Maringá, na Serra, um jovem de 14 anos foi detido com duas metralhadoras, além de munições, drogas e dinheiro, depois de uma tentativa de ataque a um grupo criminoso rival. Já no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, um um rapaz de 17 anos foi apreendido com uma submetralhadora e 23 munições.
Com o adolescente de 14 anos foram apreendidas duas metralhadoras. A Polícia Militar também encontrou quatro carregadores, diversas munições, drogas e dinheiro. A ação policial aconteceu após uma tentativa de ataque de quatro suspeitos - dentre eles o menor apreendido - a um grupo rival no bairro Barcelona, também na Serra. Os outros três envolvidos não foram localizados.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe recebeu informações de que um suspeito havia fugido da abordagem policial após a tentativa do ataque a Barcelona e ido em direção a Maringá. Os agentes foram até o bairro e viram o adolescente, que estava com a metralhadora na mão e uma mochila.

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O jovem tentou fugir entrando na casa e pulando muros de residências próximas, mas foi alcançado. Os militares fizeram buscas no local e encontraram 16 munições calibre 380, 11 munições calibre 38, oito munições calibre 22, cinco munições de fuzil calibre 762, quatro carregadores de munições, um colete balístico, uma quantia de R$ 493,00 em espécie, além de 18 pedras de crack, nove pinos de cocaína e quatro buchas de maconha. A outra metralhadora estava na mochila carregada pelo adolescente.
Ainda segundo a PM, o adolescente confessou aos policiais que havia acessado uma área de vegetação do bairro Barcelona para, junto com outros três suspeitos, atacar um grupo rival. Eles, porém, teriam sido surpreendidos pelos outros criminosos, que estavam armados, e o jovem apreendido fugiu. O adolescente e todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra.

EM VILA VELHA

Já o adolescente de 17 anos foi apreendido no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, com uma metralhadora calibre 380, com 23 munições. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da corporação viu o jovem portando a arma em uma rua do bairro por volta das 2h desta segunda-feira (8).
Adolescente de 17 anos foi apreendido com o uma submetralhadora em Vila Velha
Adolescente de 17 anos foi apreendido com o uma submetralhadora em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMES
O adolescente tentou fugir pelas ruas do bairro, mas foi alcançado pelos policiais. A arma e as munições foram apreendidas e levadas, junto com o jovem, para a Delegacia Regional de Vila Velha.

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