Inspetor penitenciário reage a assalto e atira em bandido, em Cariacica

Tentativa de assalto aconteceu em uma tenda de venda de refeições em Vila Capixaba, em Cariacica Crédito: Leitor de A Gazeta

Um inspetor penitenciário reagiu a uma tentativa de assalto a uma tenda de venda de refeições e atirou contra o bandido, de 45 anos, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica , neste domingo (7). O assaltante foi baleado nas duas pernas. Ele foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória

Funcionários da tenda de venda de refeições disseram à reportagem da TV Gazeta que o suspeito já havia ido várias vezes comer no local. Eles contaram que, neste domingo, o homem foi até a tenda cerca de uma hora antes do crime.

Antes de tentar assaltar o local, o suspeito roubou a motocicleta de um jovem de 22 anos. O rapaz afirmou que estava indo para o trabalho quando parou em um sinal e foi rendido pelo assaltante, que estava armado com um revólver calibre 38 mm. Logo depois, o suspeito foi até a tenda e anunciou o assalto, ameaçando os clientes que estavam no local, de acordo com relatos dos funcionários.

Um dos clientes, que estava na fila para comprar uma refeição, entrou em uma academia que fica em frente à tenda e relatou que um assalto estava acontecendo. O inspetor penitenciário - que preferiu não ser identificado - saiu e deu voz de prisão ao bandido, que então atirou contra ele.

As testemunhas disseram que a arma falhou e depois o criminoso disparou duas vezes, atingindo um carro que estava estacionado na rua. O inspetor penitenciário, então, revidou e atingiu o criminoso duas vezes, nas duas pernas. Policiais militares que estiveram no local da ocorrência disseram que ele possui porte de arma e que ela está regularizada.

A Gazeta procurou a A reportagem deprocurou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber outros detalhes sobre o crime, mas ainda não obteve resposta. O texto será atualizado assim que novas informações forem repassadas.