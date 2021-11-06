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No bairro Itacibá

Homem é baleado em tentativa de homicídio em Cariacica

Segundo a Polícia Civil, vítima foi socorrida para o hospital e, até o momento, nenhum suspeito foi detido; saiba mais sobre o caso
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 nov 2021 às 19:16

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 19:16

DHPP
Fachada da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi socorrido na tarde deste sábado (06), após ser baleado no bairro Itacibá, em Cariacica. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima deu entrada na unidade de Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage com ferimentos na perna esquerda. A Polícia Civil foi acionada.
A PC informou, em nota, que o caso foi registrado como tentativa de homicídio e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Ainda segundo a instituição, até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas,", ressaltou num trecho da nota. 

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