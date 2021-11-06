Homem é baleado em tentativa de homicídio em Cariacica

Fachada da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi socorrido na tarde deste sábado (06), após ser baleado no bairro Itacibá, em Cariacica . Segundo informações da Polícia Militar , a vítima deu entrada na unidade de Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage com ferimentos na perna esquerda. A Polícia Civil foi acionada.

A PC informou, em nota, que o caso foi registrado como tentativa de homicídio e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Ainda segundo a instituição, até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.