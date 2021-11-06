Homem é baleado em tentativa de homicídio em Cariacica

Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi socorrido na tarde deste sábado (06), após ser baleado no bairro Itacibá, em Cariacica. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima deu entrada na unidade de Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage com ferimentos na perna esquerda. A Polícia Civil foi acionada.
A PC informou, em nota, que o caso foi registrado como tentativa de homicídio e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Ainda segundo a instituição, até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas,", ressaltou num trecho da nota.