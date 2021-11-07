Acusado de matar esposa dentro de carro em Guarapari tentou simular assalto

Edilaine Bernardo Franco foi morta dentro deste Gol e na presença dos filhos Crédito: Internauta

Após matar a companheira a facadas dentro do próprio veículo , o mecânico Anderson de Deus Santos contou aos policiais que ele, a mulher e os dois filhos haviam sido assaltados. Esta foi a versão dada pelo acusado no momento em que foi abordado pelos militares e que consta no boletim de ocorrência. A narrativa do homem de 36 anos foi rapidamente desmentida e ele foi preso em flagrante pelo feminicídio de Edilaine Bernardo Franco, de 30 anos.

Edilaine foi brutalmente assassinada na frente dos dois filhos, um de 5 anos e outro com aproximadamente 2. As crianças estavam no banco de trás do Golf da família e presenciaram o crime, segundo consta no registro da ocorrência. Edilaine foi morta na tarde deste sábado (6), na Avenida Meaípe, na altura do bairro Nova Guarapari, em Guarapari , por volta das 16h30.

Na manhã deste domingo (7), a Polícia Civil informou que Anderson foi preso em flagrante por feminicídio majorado praticado na frente dos filhos da vítima. De acordo com a Polícia Civil , o homem foi inicialmente conduzido à Delegacia Regional da cidade e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

FALSO ASSALTO

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência nas imediações de uma boate. O acionamento se deu porque um homem estaria ferindo a mulher a facadas. Assim que chegaram ao local apontado, populares indicaram o veículo, um Volkswagen Golf, onde o crime ocorreu.

Quando chegaram no carro, os militares encontraram Edilaine desacordada no banco do carona e as crianças no banco traseiro. Já Anderson, que conduzia o carro, estava do lado de fora. Ele contou aos policiais que a família havia sido vítima de um assalto e que, ao tentar socorrer a mulher, o Golf não deu partida porque estaria sem combustível.

A versão dele de que estaria tentando levar a mulher ao socorro gerou desconfiança, visto que o carro estava no sentido contrário ao da UPA de Guarapari. Além disso, populares que presenciaram a cena informaram que ele havia atentado contra a vida de Edilaine . Consta no BO que as crianças foram entregues a uma tia após a chegada da polícia ao local.

Apenas o menino de dois anos é filho do casal. A criança de cinco anos é fruto de outro relacionamento da vítima. O garoto também apresentava ferimentos causados pelo padrasto. Familiares da vítima contaram à reportagem da TV Gazeta que a relação de Anderson e Edilaine era conturbada e ela já havia sido ameaçada anteriormente.

CONFISSÃO

O motorista do Golf foi detido, conduzido em uma viatura até o DPJ de Guarapari, onde confessou o crime passional. No corpo da vítima, os médicos do Samu encontraram pelo menos três perfurações decorrentes dos golpes desferidos por Anderson, sendo duas nas costas e uma na região do abdômen.

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