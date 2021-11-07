Após perseguição com tiros na BR 101, PRF recupera carro e prende dupla

O HB20 foi recuperado pela PRF após uma perseguição policial com tiros na BR 101 na Serra Crédito: Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal recuperou um Hyundai HB20 após identificar um veículo com restrição de furto com as mesmas características trafegando pela BR 101, na altura do km 270, no trecho da Serra , na Grande Vitória . De acordo com PRF, a abordagem ocorreu na madrugada deste domingo (7), por volta das 3h50.

Ao averiguarem o carro suspeito, os policiais deram ordem de parada ao condutor do HB20, mas o motorista não obedeceu e iniciou uma fuga. Durante a perseguição, o passageiro do carro efetuou disparos contra a viatura da PRF que os perseguia. Na sequência, a arma de fogo foi arremessada pelos suspeitos para fora do veículo.

Logo em seguida, o carro foi alcançado e os agentes fizeram a identificação do condutor e do passageiro. Os policiais, então, retornaram ao local em que a arma havia sido descartada, porém encontraram apenas um carregador de pistola.

Como o local da abordagem era próximo à UPA de Carapina, a equipe da PRF foi informada por um segurança patrimonial e por pessoas que estavam do lado de fora que um indivíduo, que estava conduzindo uma motocicleta, teria parado enquanto a equipe da PRF realizava a abordagem, e pegado a arma de fogo, que estava sobre a pista de rolamento. Depois, ele retornou em direção oposta e fugiu.

ADULTERADO E ROUBADO

Com os dois suspeitos detidos, os agentes da PRF analisaram a identificação do veículo e constataram que o carro apresentava sinais de adulteração.O veículo, HB20 1.0, cor branca, tinha restrição de roubo registrado no dia 13 de julho deste ano, ocorrido em Vila Velha.

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