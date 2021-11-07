Suspeito de promover ataques no bairro Andorinhas é preso pela PM

Polícia Militar recolheu duas pistolas e munições com os suspeitos. Três pessoas foram presas Crédito: Divulgação/Polícia Militar

No momento da prisão, o jovem, 19 anos, estava com outras duas pessoas, que também foram presas. De acordo com a polícia, o trio confessou que se preparava para um novo ataque no bairro. Com eles foram encontradas armas e munições.

A prisão aconteceu no bairro Joana D'arc durante patrulhamento da PM. Os militares suspeitaram da atitude do passageiro de um veículo que, ao ver a polícia, colocou um objeto dentro do assoalho. Durante a abordagem, a polícia encontrou uma garrafa plástica com 28 munições no veículo, entre as pernas do suspeito, além de duas pistolas de calibre .40 e carregadores com munições.

Três pessoas estavam dentro do veículo, uma delas com um enteado, uma criança de oito anos. Os suspeitos foram encaminhados para o DHPP. O Conselho Tutelar foi acionado para cuidar da situação da criança.

Na delegacia, um dos detidos foi identificado como um dos principais envolvidos nos ataques ao bairro Andorinhas. Segundo a polícia, ele é investigado em diversos inquéritos policiais e tinha mandado de prisão temporária em aberto pelo duplo homicídio ocorrido no bairro, no dia 07 de julho deste ano, que terminou com a morte de um casal.

Os outros dois homens que estavam no carro, de 21 e 45 anos, foram presos em flagrante por corrupção de menor, porte ilegal de arma e associação criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos confessaram que se preparavam para promover um ataque em Andorinhas para vingar a morte de um aliado.

Na noite anterior, A PM tinha sido acionada para a ocorrência de um homem baleado em um campo de futebol do bairro. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas acabou morrendo.

TROCA DE TIROS

Antes de realizar a prisão em Joana D'arc, a Polícia Militar havia reforçado o policiamento na região devido a relatos de tiroteio. Durante patrulhamento, uma equipe da Força Tática entrou em confronto com dois homens, baleando um deles, que morreu após dar entrada no hospital. Com ele foi encontrada uma pistola.

Segundo informações da PM, a troca de tiros aconteceu após os suspeitos tentarem fugir da abordagem policial e atirar contra os militares.