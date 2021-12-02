Tragédias familiares são a face mais dolorosa da cultura da violência

O corretor Altamares de Freitas, de 80 anos, morreu nesta quarta-feira (1º), após levar tiros do próprio filho Crédito: Divulgação

É impossível que a morte de um pai por seu próprio filho passe incólume, sem provocar reações de perplexidade e indignação, mas os dois casos registrados em apenas quatro dias na Grande Vitória dão ainda mais relevo a essa tragédia familiar, que pela recorrência passa a ganhar contornos de um desafiador problema social.

O vício em entorpecentes é um problema de saúde pública, independentemente da relação com a legalidade da droga. Não se pode ignorar o desespero e o desamparo de famílias de dependentes químicos, usuários que para ter acesso a drogas perdem a noção dos vínculos e, em muitos casos, ficam nas mãos de traficantes.

É o outro lado da moeda que também precisa ser levado em consideração, em um debate sério sobre a legalização. Nem todo consumidor de álcool é um alcoólatra, mas a sociedade precisa estar preparada para tratar o vício sem imediatamente criminalizá-lo. Inclusive, um debate mais qualificado sobre a necessidade de internação compulsória.

Se há como evitar essas tragédias familiares? As políticas de segurança pública não conseguem atingir esses crimes por sua aparente imprevisibilidade. Em fevereiro deste ano, o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, falou da recorrência dos crimes de proximidade , quando o assassino mantém algum tipo de relação com a vítima, nas estatísticas de violência, apontando que são um desafio, pelas dificuldades de ações preventivas.

Mas, de certa forma, essa lógica da proximidade vale também para a maior parte dos casos de feminicídio e abuso infantil. E quando se abordam as políticas públicas para combater esses crimes, a regra primordial é que tanto vítimas quanto pessoas próximas devem estar atentas aos sinais de violência, com estímulo à denúncia. Os crimes de proximidade podem até ser mais imprevisíveis, mas talvez mereçam ter mais holofotes em campanhas que levem a população a detectar possíveis sinais nas situações ao seu redor.