Entenda a briga do ES com a Petrobras para barrar alta no preço do gás

A Petrobras, assim como outras empresas concorrentes, está participando de processos de chamadas públicas das Companhias Distribuidoras Locais considerando a sua disponibilidade de gás. As negociações estão em andamento e encontram-se em análise pelas distribuidoras.

Essas negociações em curso ocorrem sobre uma parcela de cerca de 20% da demanda total nacional, de distribuidoras que fizeram a opção nos últimos anos por contratos de curto prazo e, por isso, não possuem ainda fornecimento contratado para o ano de 2022. Importante reforçar que os contratos vigentes seguem sendo cumpridos rigorosamente nos termos e preços previamente acordados.

Os novos contratos refletem o novo portfólio de oferta de gás da Petrobras após as medidas de abertura do mercado em função do cumprimento dos compromissos do TCC com o CADE, notadamente a redução da importação da Bolívia em cerca de 10 MMm³/dia e o arrendamento do Terminal de Regaseificação da Bahia (TRBA), além de desinvestimentos em campos de produção. Outros agentes que passaram a operar os ativos desinvestidos são potenciais fornecedores de gás ao mercado não contratado. Trata-se, portanto, de um movimento natural que resulta dos avanços da abertura do mercado de gás.

Nessas novas propostas, a Petrobras reforça seu compromisso em oferecer às distribuidoras de gás natural mecanismos contratuais para reduzir a volatilidade e conferir mais previsibilidade aos preços do produto, mantendo o alinhamento com o mercado internacional.

Para atender a demanda brasileira por gás natural em 2022 será imprescindível complementar a oferta com importação de GNL. Observa-se que a alta demanda por GNL e limitações da oferta internacional resultaram em expressivo aumento do preço internacional do insumo, que chegou a subir cerca de 500% em 2021.

Buscando atenuar tal aumento, a Petrobras ofertou contratos com referência de indexadores ligados ao GNL e ao Brent, assim como a opção de parcelamento nos contratos de maior prazo.

A Petrobras segue comprometida em contribuir para o desenvolvimento de um mercado de gás aberto, competitivo e sustentável no país.

