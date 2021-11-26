Vale-gás: entenda quem tem direito e como vai funcionar o benefício; veja vídeo

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Uma lei que deve ajudar as famílias de baixa renda a comprar gás de cozinha foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na segunda-feira (22).

O governo federal vai oferecer um vale-gás, no valor de 50% do preço médio do vasilhame de 13 kg. A data e a forma de pagamento ainda não foram divulgadas.

Batizado de “Gás dos Brasileiros”, o benefício terá a operacionalização definida pelo governo federal, e deve utilizar a estrutura do novo Auxílio Brasil, programa social sucessor do Bolsa Família.