Vale-gás: entenda quem tem direito e como vai funcionar o benefício; veja vídeo

Uma lei que deve ajudar as famílias de baixa renda a comprar gás de cozinha foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na segunda-feira (22).
O governo federal vai oferecer um vale-gás, no valor de 50% do preço médio do vasilhame de 13 kg. A data e a forma de pagamento ainda não foram divulgadas.
Batizado de “Gás dos Brasileiros”, o benefício terá a operacionalização definida pelo governo federal, e deve utilizar a estrutura do novo Auxílio Brasil, programa social sucessor do Bolsa Família.
O preço médio do botijão de gás de cozinha atual é de R$ 102,52, de acordo com última pesquisa semanal divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Confira mais informações no vídeo.