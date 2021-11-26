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Gás dos Brasileiros

Vale-gás: entenda quem tem direito e como vai funcionar o benefício; veja vídeo

O preço médio do botijão de gás de cozinha atual é de R$ 102,52, segundo levantamento da ANP
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 nov 2021 às 11:01

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 11:01

Uma lei que deve ajudar as famílias de baixa renda a comprar gás de cozinha foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na segunda-feira (22).
O governo federal vai oferecer um vale-gás, no valor de 50% do preço médio do vasilhame de 13 kg. A data e a forma de pagamento ainda não foram divulgadas. 

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Batizado de “Gás dos Brasileiros”, o benefício terá a operacionalização definida pelo governo federal, e deve utilizar a estrutura do novo Auxílio Brasil, programa social sucessor do Bolsa Família.
O preço médio do botijão de gás de cozinha atual é de R$ 102,52, de acordo com última pesquisa semanal divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Confira mais informações no vídeo.

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