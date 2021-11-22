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Auxílio

Vale-gás: saiba quem tem direito e como receber o 'Gás dos Brasileiros'

Beneficiários receberão, a cada dois meses, o valor correspondente a pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 kg. Os pagamentos, no entanto, ainda não têm data para começar
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

22 nov 2021 às 10:19

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 10:19

O vale-gás, no valor de 50% do preço médio da botija de 13 kg no país, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A lei Nº 14.237, que surge com o intuito de aliviar o efeito do aumento do preço do produto no orçamento familiar, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22).
Os pagamentos, no entanto, ainda não têm data para começar, já que dependem da liberação de recursos do orçamento.
O preço médio do botijão de gás de cozinha atual é de R$ 102,52, de acordo com última pesquisa semanal divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em cima desse valor, o benefício seria de R$ 51,26, a cada dois meses.
O vale-gás será destinado às famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal per capita (por pessoa) menor ou igual a meio salário-mínimo (R$ 550, atualmente), bem como aos lares em que um dos residentes receba o benefício de prestação continuada (BPC) da assistência social.
Botijas de gás de cozinha
Auxílio-gás: benefício terá valor de 50% do preço médio da botija de 13 kg no país Crédito: Carlos Alberto Silva
O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.
Batizado de “Gás dos Brasileiros”, o benefício terá a operacionalização definida pelo governo federal, e deve utilizar a estrutura do novo Auxílio Brasil, programa social sucessor do Bolsa Família
Apesar de ter como objetivo auxiliar as famílias na compra do gás de cozinha, o benefício será pago em dinheiro, sem destinação específica. Isto é, até então, não será emitido nenhum tipo de vale.
Para bancar o auxílio, serão utilizados os dividendos pagos pela Petrobras à União, as parcelas dos royalties devidos à União em função da produção de petróleo, de gás natural, o bônus de assinatura nas licitações de áreas para a exploração de petróleo e de gás natural, entre outras fontes.

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Quem poderá receber?

  • Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal, com renda familiar mensal per capita (por pessoa) menor ou igual a meio salário-mínimo nacional (R$550);
  • Famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social.
  • O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Qual a periodicidade do pagamento?

  • Bimestral, isto é, a cada dois meses.

Como vai funcionar?

  • Segundo a lei, a organização e a operacionalização do auxílio será feita pelo governo federal, utilizando a estrutura do antigo Bolsa Família, ou de novos programas sociais do governo, como é o caso do Auxílio Brasil.
  • As famílias beneficiadas pelo auxílio-gás terão direito, a cada bimestre, a um valor monetário correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg de GLP, estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nos seis meses anteriores. 
  • Se a média, no período, foi, por exemplo, de R$ 100, o auxílio será de R$ 50.

O pagamento será feito em nome de quem?

O pagamento do benefício será feito preferencialmente à mulher responsável pela família.

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