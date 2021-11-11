Inflação: combustíveis e energia puxam custo de vida em outubro

É o maior patamar para o mês desde o início da série histórica, em 2014. No ano, o indicador inflacionário alcança 9,58% na Região Metropolitana capixaba, acima da inflação no país (8,24%). Em 12 meses, já chega a 12,22%.

Conta de energia elétrica segue pressionando inflação Crédito: Carlos Alberto Silva

Um dos grandes pesos na elevação dos gastos do consumidor é o setor de habitação, que, em outubro, registrou 3,04% de inflação na comparação com o mês de setembro. Logo depois, aparecem as despesas com alimentação (2,48%). Mas o grande vilão da inflação é o segmento de transportes, com alta 1,75%, que apesentou o maior peso no cálculo do IPCA ( 23,8%), em meio às altas constantes dos preços de combustíveis.

Os vilões do orçamento no quesito moradia, conforme mostra a pesquisa, foram as taxas de água e esgoto, que aumentaram em 11,33%, no mesmo mês em que passaram a valer as novas tarifas da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) . A conta de luz, sozinha, apresentou inflação de 3,35%. Já o gás de cozinha ficou com 3,89%.

No segmento de transporte, a altas significativas foram vistas na venda de passagens áreas (26,57%) e no serviço de locomoção urbana por aplicativo (28,33%). Já a gasolina, no mês passado, registrou 2,54% de alta.

No setor de alimentação, a cesta de frutas e legumes ficou mais salgada. Crise hídrica e fenômenos como frio no Sul do país, que causou geadas recentemente, afetaram a produção do agronegócio. Entre as maiores altas estão o tomate (47,95%), batata inglesa (20,63%), cenoura (14,59%), inhame (9,07%), alho (6,22%), pera (6,21%) e mamão (6,18%).

Entre outros itens que compõem a alimentação das famílias, destaca-se o açúcar cristal (5,99%), café moído (4,88%), o contra-filé (4,05%), frango inteiro (3,4%).