Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conta de luz

Vídeo: dicas para gastar menos energia e driblar alta da conta de luz

Diante de cenário de escassez hídrica, a energia elétrica vem figurando como a vilã nos aumentos de preços nos últimos meses; saiba como diminuir o consumo e pagar menos na conta de luz
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 out 2021 às 10:16

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 10:16

Além de tantas outras despesas, nos últimos meses, a conta de luz tem seguido uma tendência de alta, mesmo que o consumo não varie. Por causa da crise no setor energético, as bandeiras tarifárias passaram por reajustes, o que acaba pesando no bolso do consumidor.
A seca atual é considerada a pior dos últimos 91 anos e, com isso, os reservatórios das usinas estão baixos, o que obriga o governo a comprar energia de térmicas, que são possuem um custo de geração mais elevado. Essa conta é repassada ao consumidor por meio de taxas extras na conta (bandeiras tarifárias).
Diante deste cenário, o governo federal também criou um programa que beneficiará consumidores que conseguirem reduzir, entre 10% e 20%, o consumo de eletricidade entre os meses de setembro a dezembro de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado, a fim de reduzir a pressão sobre o sistema de energia.

Veja Também

As dicas para reduzir consumo de energia em até 20% ao mês

LEIA MAIS SOBRE A CRISE HÍDRICA

Governo do ES propõe reduzir cobrança de ICMS na conta de luz

Rio Jucu tem quase um mês de vazão crítica no ES

ES declara estado de atenção e pede que indústrias e agricultores reduzam consumo de água

Governo pede novos estudos sobre horário de verão

Governo trabalha com risco de 'sufoco' energético também em 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp Crise Hídrica Inflação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados