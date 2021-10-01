Vídeo: dicas para gastar menos energia e driblar alta da conta de luz

Além de tantas outras despesas, nos últimos meses, a conta de luz tem seguido uma tendência de alta, mesmo que o consumo não varie. Por causa da crise no setor energético, as bandeiras tarifárias passaram por reajustes, o que acaba pesando no bolso do consumidor.
A seca atual é considerada a pior dos últimos 91 anos e, com isso, os reservatórios das usinas estão baixos, o que obriga o governo a comprar energia de térmicas, que são possuem um custo de geração mais elevado. Essa conta é repassada ao consumidor por meio de taxas extras na conta (bandeiras tarifárias).
Diante deste cenário, o governo federal também criou um programa que beneficiará consumidores que conseguirem reduzir, entre 10% e 20%, o consumo de eletricidade entre os meses de setembro a dezembro de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado, a fim de reduzir a pressão sobre o sistema de energia.