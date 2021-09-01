As dicas para reduzir consumo de energia em até 20% ao mês

Chuveiro elétrico: um dos maiores vilões da conta de energia Crédito: Pixabay

A ideia é que clientes residenciais e pequenos comércios (atendidos por distribuidoras de energia) e rurais tenham direito a um bônus de R$ 50 para cada 100 kWh, caso haja a economia proposta . O bônus é limitado à redução de 20%. Para ter acesso ao desconto, uma família que consumiu, em média, 100 kWh de energia durante os quatro últimos meses de 2020, por exemplo, deverá reduzir esse consumo para uma faixa média entre 90 e 80 kWh. Se consumia 200 kWh, o consumo deverá passar a uma faixa entre 180 kWh e 160 kWh para ter um desconto no final.

Em meio a este cenário, A Gazeta ouviu especialistas e reuniu dicas sobre o que pode ser feito para diminuir o consumo de eletricidade em casa, não apenas durante o período de crise, mas de modo geral.

Your browser does not support the audio element. As dicas para reduzir consumo de energia em até 20 por cento

O coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Multivix, Adan Lucio Pereira, pontua que a primeira mudança deve ser na mentalidade do consumidor, que deve repensar o porquê dos seus gastos. Ele avalia que todos podem verificar, dentro da sua realidade, formas de reduzir o consumo.

Algumas regras, entretanto, são básicas. Ao tomar banho, por exemplo, não se demore no chuveiro e desligue a torneira enquanto se ensaboa, de modo a poupar energia e água. Além disso, prefira a luz natural durante o dia e evite deixar lâmpadas acesas em cômodos vazios.

"Não deixe os equipamentos em stand-by. A gente sai de casa e deixa a TV na tomada, o modem da internet conectado, mesmo sem ter ninguém para utilizar. E por quê? Não tem necessidade, e representa um gasto a mais. Qualquer mudança que possa ser feita é benéfica, mas é preciso que haja essa mudança de pensamento."

Ele observa, por exemplo, que, no home office, o aumento do gasto com energia é inevitável, uma vez que o trabalhador passa várias horas em casa com o computador e outros aparelhos conectados. Entretanto, mesmo neste caso, é possível diminuir o consumo, ao reduzir as pausas desnecessárias.

"Quando a pessoa está trabalhando em casa, é comum que suas atividades sejam interrompidas com certeza frequência, mas isso acaba aumentando o gasto com energia porque, geralmente, os equipamentos não são desligados nesse período. Então, a orientação é para que haja concentração no momento das tarefas, de modo a encaixá-las no menor espaço de tempo possível."

O professor do curso de Engenheira Elétrica da Faesa, Leonardo Ribas pontua que outra boa forma de economizar energia é fazendo uma revisão da iluminação da casa. O ideal é que se dê preferência às lâmpadas de LED, que consomem menos e duram mais.

"A parte de iluminação é algo rápido e simples de resolver, fazendo essa substituição. Mas também há casos em que o consumo aumenta sem que se perceba. A geladeira, por exemplo, quando não tem a vedação adequada vai precisar trabalhar mais para refrigerar os alimentos. Máquina de lavar que já está antiga e tem um motor ou correia ruim, força mais para rodar o processo de lavagem, e consome mais energia. Então, vale olhar para os eletrodomésticos e ver se não há nenhuma manutenção precisando ser feita."

Além de ajudar a obter um desconto na conta de luz, reduzir o consumo de eletricidade também ajudará a minimizar o impacto diante das demais estratégias adotadas pelo governo para evitar racionamento e apagões. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta terça-feira (31), a cobrança da chamada “Bandeira Escassez Hídrica”, uma taxa extra que irá incidir sobre o consumo de eletricidade entre os meses de setembro de 2021 e abril de 2022, diante das dificuldades de geração de energia no país. A mudança vai deixar a conta de luz até 6,78% mais cara.

Com a geração hidrelétrica comprometida por causa do período de seca histórico, o país tem precisado recorrer, por exemplo, às usinas termelétricas, cuja energia é muito mais cara, em função da utilização de combustíveis. E parte desse custo extra é repassado ao consumidor, por meio da conta de energia.

DICAS PARA REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA