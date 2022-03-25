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Dupla furta picanha e alega que faria churrasco para morador de rua no ES

O furto ocorreu em supermercado na região de Maruípe, nesta quinta-feira (24). Antes, os homens já haviam furtado uma peça de picanha em outro estabelecimento; os dois foram presos

Publicado em 25 de Março de 2022 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2022 às 12:22
Vitória
Os homens foram presos ao roubarem estas duas picanhas de um supermercado na região de Maruípe Crédito: Oliveira Alves/TV Gazeta
Dois homens foram presos após furtarem peças de picanha de um supermercado, na Avenida Maruípe, em Vitória, nesta quinta-feira (24). Luan Teixeira e Breno Botelho disseram aos policias militares que iriam fazer um churrasco para moradores de rua com o material furtado. Funcionários do estabelecimento disseram que os furtos deste tipo de corte bovino são frequentes.
"Eles estão roubando muito", disse um trabalhador do açougue do estabelecimento.
Antes de serem flagrados, eles já haviam furtado um jogo de facas e uma peça de picanha, mas de outro supermercado na região. Alessandra Soares, que trabalha no supermercado, contou que outra funcionária que percebeu o furto.
"Uma das encarregadas da loja viu que ele [um dos presos] só estava com o lacre da havaiana na mão, deu uma olhadinha na câmera e viu que ele tinha pegado outras coisas na loja. O segurança abordou eles na rua. Não tentaram fugir e voltaram para a loja e disseram :"Está aqui o que a gente roubou'", contou.

OUTROS PRODUTOS

Ainda de acordo com ela, os materiais furtados por criminosos são os mais variados. "Eles levam cerveja, carne, faca, havaianas, biscoitos, tudo o que eles conseguem", explicou a funcionária.
Vitória
Os planos de fazer um churrasco com a carne roubada foram encerrados com a prisão dos homens Crédito: Oliveira Alves/TV Gazeta
Os presos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Breno já esteve preso entre 2010 e 2021 pelos crimes de furto e homicídio, e Luan foi preso em dezembro de 2021 por receptação.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta
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