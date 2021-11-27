Acerte no corte da carne e deixe seu churrasco melhor, macio e barato

Carnes com osso

Carnes in natura (crua) devem, sempre, ser cortadas a favor (no sentido) da fibra. Quando prontas, cortá-las contra a fibra. Seguindo essa premissa, você terá uma mastigação mais agradável e a carne não ficará dura.

Um pedaço maior de alcatra, seja com gordura ou não, deve ser selado a 15 cm do braseiro, depois elevado a 40 cm, aproximadamente, em fogo brando, para que asse adequadamente até o ponto desejado. Em resumo, a distância do corte para a brasa leva em consideração a espessura/tamanho do corte e tipo da carne.

O mais importante é conhecer a temperatura ideal, pois influencia mais que a altura da grelha ou espeto. Faça o braseiro 30 minutos antes de começar o churrasco. Uma maneira de testar a potência do fogo é colocar a palma da mão na altura da grelha e testar quantos segundos você suporta: 5 segundos = temperatura alta. Ideal para ancho/filé de costela, contra-filé, fraldinha, vazio, bananinha, picanha e afins. Acima de 20 segundos de calor, já é mais indicado para costela, alcatra inteira, maminha inteira, cupim.

Há uma longa discussão sobre pré-salga ou pós-salga e ambas são corretas. Seja qual for o jeito escolhido, não se deve salgar muito antes do preparo, pois quanto mais tempo em contato com o sal, mais ele vai agir (desidratar). Caso opte por salgar antes, use o sal de parrilla. Faça esse processo um minuto antes de levar à churrasqueira. Use pouco sal e, se julgar necessário, corrija no final.

Só com o sal já é possível um bom churrasco, mas não é regra. Pimenta preta fresca moída na hora e ervas são boas opções. Para quem não tem muita paciência (ou tempo) para ficar picando os temperos, existem as variações de sais temperados para cada tipo de proteína (boi, ave, suíno).

Poucos costumes em um churrasco são tão errados como esse. Quando se perfura a linguiça (ficar furando com um garfo), lá se vai todo ou quase todo sabor e suculência dela, tornando-a por vezes insossa e ressecada.

Se deseja ter o melhor de um churrasco de steak, o ideal é já preparar um pedaço com uma espessura que possibilite assar/grelhar no ponto desejado e servi-lo de uma vez. Quando se fica "casqueirando", a carne perdendo o líquido interno, resseca e diminui a qualidade..

Uma das dicas mais preciosas, e que fará enorme diferença no churrasco, é o famoso descanso da carne quando já no ponto desejado. Quando se dá esse tempo, o líquido interno se distribuirá por toda extensão do corte, proporcionando, assim, mais suculência e preservando todo o sabor.