Cultura da violência no futebol ajuda a criar mais um ambiente de machismo

Não cabe aqui saber se as reclamações do técnico no intervalo tinham ou não fundamento, tampouco se houve erro da arbitragem. Essas são questões que se resolvem no campo das regras do esporte. A falha foi permitir que uma discordância dentro de uma partida descambasse para a situação registrada pelas filmagens: um técnico de futebol fazendo pressão sobre os árbitros homens e dando uma cabeçada no rosto da assistente mulher.

No futebol, a sensação é de que, no calor de uma partida, tudo é permitido. As emoções ficam mais afloradas, justificando atitudes impensadas pelo "amor" ao clube, no caso de torcedores, ou pela dedicação ao uniforme, no caso de jogadores e comissão técnica. Não deveria ser assim. A violência em campo ou em torno do futebol é sempre inaceitável. Com a entrada de mais mulheres nesse universo, elas não deveriam encontrar ainda mais violência, como se já não bastassem as que precisam encarar em outras esferas de suas vidas.