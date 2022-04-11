Agressão contra a assistente é inaceitável e merece dura punição

Técnico da Desportiva deu cabeçada em assistente durante intervalo do jogo Crédito: Reprodução | Tv Educativa

Um fato lamentável e muito sério ocorreu no jogo entre Nova Venécia e Desportiva em partida de volta das quartas de finais do Campeonato Capixaba. O nome do covarde técnico da Desportiva é Rafael Soriano. Ele invadiu o campo de jogo no intervalo da partida e agrediu, com uma cabeçada, a assistente da CBF Marcelly Netto.

Descontrolado e reclamando equivocadamente de um possível gol - a imagem, aliás, mostrou que a bola não entrou -, preferiu tirar satisfação com uma mulher quando havia dois homens - o árbitro e o outro assistente.

O fato, que está repercutindo na imprensa nacional, não tem justificativa e a expectativa é de que sérias providências sejam tomadas por parte da diretoria da Desportiva, que já anunciou a demissão do treinador, da Federação de Futebol (FES) e da justiça comum contra essa covardia contra uma mulher. Inaceitável. Fica aqui nosso repúdio.

CARIOCAS NÃO VENCERAM, MAS NÃO PODEM RECLAMAR DA ARBITRAGEM

Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, os times cariocas não se deram bem. Vasco (Série B), Fluminense e Flamengo empataram, e o Botafogo perdeu para o Corinthians dentro de casa. As arbitragens foram boas e, por enquanto, ninguém tem do que reclamar.

SOB NOVA DIREÇÃO

O ex-árbitro FIFA e ex-presidente da comissão de arbitragem da Conmebol, o paulista Wilson Seneme, é o novo presidente da comissão de árbitros da CBF e já chegou dizendo que quer árbitros mais fortes na parte disciplinar e menos intervenção do VAR, o que mostra que tem uma boa visão de como se encontra a arbitragem brasileira atualmente.

Seneme foi convidado pelo atual presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, que prometeu mudar a estrutura da comissão que vinha sendo comandada pelo interino Alício Júnior, de Minas Gerais, após a demissão de Leonardo Gaciba no ano passado.