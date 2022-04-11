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Lamentável

Agressão contra a assistente é inaceitável e merece dura punição

Rafael Soriano, técnico da Desportiva na partida contra o Nova Venécia, deu uma cabeçada na assistente Marcelly Netto

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 03:00

Públicado em 

11 abr 2022 às 03:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Técnico da Desportiva deu cabeçada em assistente durante intervalo do jogo
Técnico da Desportiva deu cabeçada em assistente durante intervalo do jogo Crédito: Reprodução | Tv Educativa
Um fato lamentável e muito sério ocorreu no jogo entre Nova Venécia e Desportiva em partida de volta das quartas de finais do Campeonato Capixaba. O nome do covarde técnico da Desportiva é Rafael Soriano. Ele invadiu o campo de jogo no intervalo da partida e agrediu, com uma cabeçada, a assistente da CBF Marcelly Netto.
Descontrolado e reclamando equivocadamente de um possível gol - a imagem, aliás, mostrou que a bola não entrou -, preferiu tirar satisfação com uma mulher quando havia dois homens - o árbitro e o outro assistente.
O fato, que está repercutindo na imprensa nacional, não tem justificativa e a expectativa é de que sérias providências sejam tomadas por parte da diretoria da Desportiva, que já anunciou a demissão do treinador, da Federação de Futebol (FES) e da justiça comum contra essa covardia contra uma mulher. Inaceitável. Fica aqui nosso repúdio. 

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SOB NOVA DIREÇÃO

O ex-árbitro FIFA e ex-presidente da comissão de arbitragem da Conmebol, o paulista Wilson Seneme, é o novo presidente da comissão de árbitros da CBF e já chegou dizendo que quer árbitros mais fortes na parte disciplinar e menos intervenção do VAR, o que mostra que tem uma boa visão de como se encontra a arbitragem brasileira atualmente.
Seneme foi convidado pelo atual presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, que prometeu mudar a estrutura da comissão que vinha sendo comandada pelo interino Alício Júnior, de Minas Gerais, após a demissão de Leonardo Gaciba no ano passado.
Nos bastidores, a indicação de Seneme foi bem avaliada, mas há a expectativa da categoria de uma mudança geral nos nomes que compõem a atual comissão, já muito desgastada nos últimos anos.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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