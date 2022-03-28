Árbitro estragou o bom clássico disputado por Botafogo e Fluminense

Jogadores do Botafogo ficaram revoltados com o árbitro, que precisou ser protegido por policiais Crédito: Jorge Rodrigues/AGIF

Definitivamente, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Após estar ganhando por 2 a 0 do Fluminense e se classificando para a final do Campeonato Carioca, o árbitro Paulo Renato Coelho conseguiu estragar o bom e disputado jogo no Maracanã.

Primeiro ele informou que seriam cinco minutos de acréscimos e, sem motivo aparente, sinalizou mais dois minutos – e nesse segundo acréscimo saiu o gol do Fluminense, tirando o Botafogo da final. Depois disso, com a continuação do jogo, ele marcou uma falta em um ataque do Glorioso e expulsou Fred, que cometeu uma falta, mas inexplicavelmente, não deixou a cobrança acontecer e encerrou o jogo antes do que seria a última chance do empate alvinegro.

A regra diz que o árbitro deve estender o tempo para se permitir a cobrança de um pênalti quando este é marcado no último minuto de jogo ou do acréscimo, mas se ele estendeu o tempo de acréscimo quando saiu o gol dos tricolores, deveria, por uma questão de critério, esperar a cobrança da falta para terminar a partida.

Após o apito o final, houve uma grande confusão no gramado com os jogadores do Botafogo reclamando muito da decisão injusta. A arbitragem brasileira passa por uma necessária reformulação com novos árbitros aparecendo nos estaduais, mas em jogos decisivos a experiência dos mais antigos ainda é muito necessária.

ATACANTE DO BOTAFOGO DEVERIA TER SIDO EXPULSO

Para ser justo com o Fluminense, o atacante Erison, que fez os dois gols do Botafogo, escapou de ser expulso do jogo. Ao marcar o primeiro gol, ele chutou a bandeira de escanteio, o que deve ser punido com cartão amarelo, mas isso não ocorreu. O jogador repetiu a indisciplina após marcar o segundo gol, o que seria o segundo cartão amarelo e consequentemente seria seguido do vermelho, mas o árbitro mais uma vez foi omisso e ficou tudo por isso mesmo.

ERRO INEXPLICÁVEL NO CAPIXABÃO