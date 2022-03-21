Árbitro de Flamengo e Vasco controlou o jogo com autoridade

O árbitro Rafael Martins de Sa durante partida entre Flamengo e Vasco Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

Dessa vez não teve chororô no clássico entre Flamengo e Vasco, que terminou com a vitória de 1 a 0 do Rubro-Negro, no Maracanã. Se no primeiro jogo houve um pênalti polêmico a favor do Flamengo, dessa vez o árbitro Rafael de Sá não se impressionou com o jogo e manteve a autoridade durante os 90 minutos.

Além de correr em cima dos lances, mantendo a disciplina dos jogadores sob controle. Uma boa arbitragem sempre colabora para um bom jogo e foi isso que aconteceu. Os jogadores perceberam a capacidade do árbitro e não reclamaram como das outras vezes.

JUIZ NÃO DEU CONTA DO GRE-NAL

A semana de clássicos começou com um Gre-Nal quente em que o árbitro Jean Pierre não deu conta do recado ao deixar de expulsar o jogador Bruno Mendes do Internacional após uma entrada violenta no adversário. O árbitro viu a infração que tirou de campo o jogador atingido no tornozelo e deu apenas cartão amarelo em um lance clássico de cartão vermelho. E olha que tinha VAR para ajudar.

EXPECTATIVA PELA NOVA COMISSÃO DE ARBITRAGEM DA CBF

Essa semana será efetivado no cargo o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, que até então era interino. Com essa confirmação à frente da entidade, a expectativa é pela nova Comissão de Arbitragem que está com um comandante também interino desde o ano passado, quando Leonardo Gaciba foi demitido do cargo. Vamos aguardar.

SUGESTÃO QUE RECEBI PARA MUDANÇA NA REGRA DO FUTEBOL

Como ex-árbitro, eu recebo várias sugestões de modificações na regra do futebol. Desde a extinção do impedimento até passar a cobrar lateral com os pés. Essa semana ouvi uma sugestão muito interessante - que na verdade não é modificação da regra, mas de inserir nos regulamentos das competições uma situação que de fato, pode aumentar o número de gols nos jogos.