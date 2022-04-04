Árbitro cometeu erros graves no clássico entre Fluminense e Flamengo

Bruno Arleu influenciou diretamente no resultado da partida Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

A final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense teve tudo que uma grande decisão merece. A começar pelo Tricolor, que não quis saber da vantagem do primeiro jogo e dominou o Rubro-Negro no primeiro tempo da partida decisiva. Mas como em clássico tudo acontece, foi o Flamengo que saiu na frente em um contra-ataque.

No final da primeira etapa, o árbitro Fifa Bruno Arleu não marcou falta em Gabigol e o Tricolor, que não tem nada com isso, empatou com o artilheiro Cano. O gol, que saiu de uma falta não marcada, acabou fazendo justiça no placar.

O segundo tempo começou com um pênalti claro a favor do Fluminense quando o árbitro não viu Felipe Luiz carregar a bola com a mão dentro da área, mas o VAR corrigiu o erro e o artilheiro Cano acabou desperdiçando a cobrança. A partir daí o jogo ficou nervoso e o árbitro carioca começou a se enrolar deixando de marcar faltas para os dois lados e os jogadores partindo para as reclamações de sempre.

Para manchar a decisão, o veterano Fred entrou em campo e ficou menos de dez minutos jogando ao ser expulso por arrumar briga com outro esquentado, Bruno Henrique, que, como Fred, já não joga bola como antes e adora uma confusão. Cartão vermelho que David Luiz já deveria ter recebido ao perder a bola e fazer falta no atacante do Fluminense e, como já tinha cartão amarelo, deveria ter sido expulso e não foi.

No final o Tricolor foi campeão merecidamente e o Flamengo, para tristeza de sua torcida, perdeu mais uma final no ano.

EXPULSÃO JUSTA NO CLÁSSICO PAULISTA

Na final do Campeonato Paulista, em uma virada sensacional do Palmeiras, que foi campeão ao golear o São Paulo após perder o primeiro jogo, outro jogador veterano, o lateral do tricolor paulista Rafinha foi expulso pelo árbitro Fifa Rafael Claus por agredir o adversário no final do jogo. Aliás, passou da hora dos jogadores brasileiros aprenderem a perder sem arrumar confusão e exagerarem nas reclamações.

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