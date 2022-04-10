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Jogo da Desportiva Ferroviária

Técnico da Desportiva expulso após tentar dar cabeçada em assistente da CBF

A confusão aconteceu no estádio Zenor Pedrosa, durante o intervalo do jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba 2022, neste domingo (10)

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2022 às 18:32
Técnico da Desportiva deu cabeçada em assistente durante intervalo do jogo
Técnico da Desportiva em tentativa de agressão contra assistente assistente da CBF durante intervalo do jogo Crédito: Reprodução | Tv Educativa
A assistente Marcielly Netto, do quadro da CBF, sofreu uma tentativa de agressão do técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, na tarde deste domingo (10), no intervalo do jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba 2022.
De acordo com informações do site GE, após o apito final do primeiro tempo, da partida contra o Nova Venécia, uma confusão se formou no meio de campo do estádio Zenor Pedrosa e o trio de arbitragem foi cercado por jogadores e membros da comissão técnica da Locomotiva.
No meio da discussão, Soriano recebeu um cartão amarelo por reclamação. O treinador grená seguiu exaltado e discutindo com Marcielly. Na sequência, o técnico tentou dar uma cabeçada na assistente e o lance foi registrado pela transmissão da TV Educativa, do Governo do ES. No mesmo momento, Soriano foi expulso pelo árbitro Arhtur Rabello e, na saída de campo, ainda ameaçou a assistente.
"Se você disser que eu te agredi, a gente vai para a delegacia. A gente vai fazer corpo de delito. Se não, eu vou te processar, vou te processar. Ela está dizendo que eu agredi. Mentira. Está se usando porque é mulher. Está querendo aproveitar de uma situação porque é mulher. Gonzalo (Latorre) foi encurralado, ela empurrou os jogadores e agora ela quer dizer que foi agredida. Mentira”, "
Rafael Soriano - Técnico da Desportiva Ferroviária, em entrevista à TV Educativa
A assistente Marcielly Netto retornou para o segundo tempo da partida e foi cumprimentada por todos os jogadores da Desportiva.

FEDERAÇÃO DIZ QUE ACOMPANHARÁ O CASO DE PERTO

A Federação de Futebol do Espírito Santo divulgou nota de repúdio afirmando que combate e repudia qualquer ato de violência. Disse ainda que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente e que o caso será acompanhado de perto pela entidade. Veja nota completa:
"Sobre o ocorrido no intervalo da partida entre Nova Venécia FC e Desportiva Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Capixaba, neste domingo (10), a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) afirma que combate e repudia qualquer ato de violência, este praticado pelo treinador da Desportiva Ferroviária, e que dará todo o suporte necessário à árbitra assistente Marcielly Netto. Assim que a FES receber a súmula da referida partida, a mesma será encaminhada para o TJD-ES. O caso será acompanhado de perto pela entidade, que acredita que as medidas legais serão tomadas pelos órgãos competentes."

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