Portão de estádio da Desportiva cai em cima de funcionário do clube

Portão do estádio que caiu sobre funcionário da Desportiva Crédito: Reprodução / Google Maps

Um funcionário da Desportiva Ferroviária precisou ser levado ao hospital após um portão do estádio Engenheiro Araripe, em Jardim América, Cariacica , cair sobre ele na manhã desta segunda-feira (9). Jorginho, como foi identificado pelo clube, não teve fraturas, mas está no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, onde deve passar por exames. O clube afirma que trilho que sustentava o portão foi furtado no fim de semana.

A queda do portão aconteceu quando o homem chegava para o trabalho no estádio Engenheiro Araripe na manhã desta segunda (9). De acordo com a nota oficial divulgada pelo clube, ele foi surpreendido ao abrir o portão de acesso ao estádio, que caiu sobre ele. Jorginho foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e depois levado para o hospital pelo Samu. Ele ainda aguardava para fazer exames no fim da manhã.

“O funcionário ficou debaixo do pesado portão, pedindo socorro, e foi prontamente socorrido por pessoas que passavam na rua. O Samu foi acionado e o funcionário foi atendido e está passando por exames no Hospital São Lucas. Jorginho não teve fraturas ou hemorragias, está estável e consciente. Até as 11h30, estava aguardando para realizar uma tomografia”, informou, em nota.

FURTO DE PEÇA E INSEGURANÇA

Ainda de acordo com o comunicado, diretores do clube perceberam que o trilho que sustentaria o portão foi furtado e que apenas o cadeado, que Jorginho tinha acabado de abrir, estava segurando o portão. A Desportiva informou que os furtos são frequentes na região - foram nove nos últimos seis meses - e pede mais segurança no local.

“Salienta-se que o estádio Engenheiro Alencar de Araripe é um patrimônio histórico tombado pela Prefeitura de Cariacica desde 2008, portanto, clamamos ao poder público por uma maior segurança na região, que está completamente abandonada durante as noites ocasionando em frequentes furtos”, destacou.

O clube ainda cita situações de insegurança registrada por diretores no local. De acordo com a nota, cenas de proibição, venda e consumo de drogas já foram flagradas na calçada de acesso à rua do estádio.

“Em uma noite, quando diretores do clube estavam se revezando para proteger o patrimônio, foi flagrado em plena calçada da rua Eng. José Himério Silva Oliveira, no ponto de ônibus que dá acesso à BR-262, prostituição, venda e consumo de drogas e uma tampa de bueiro sendo furtada, mostrando, de fato, o quão os entornos do estádio e toda a região de Jardim América estão expostas à criminalidade e carecem de maior segurança”, concluiu.

Confira a nota do clube na íntegra:

"Na manhã desta segunda-feira, um funcionário da Desportiva Ferroviária sofreu um acidente quando chegava para mais um dia de trabalho. Ao abrir o portão de acesso ao estádio, Jorginho, como é carinhosamente conhecido no clube, foi surpreendido com o portão caindo sobre ele. O funcionário ficou debaixo do pesado portão, pedindo socorro, e foi prontamente socorrido por pessoas que passavam na rua. O SAMU foi acionado e o funcionário foi atendido e está passando por exames no Hospital São Lucas. Jorginho não teve fraturas ou hemorragias, está estável e consciente. Até às 11h30, estava aguardando para realizar uma tomografia.

Após diretores averiguarem o ocorrido, foi percebido que o trilho superior, que sustentaria o portão, foi furtado durante o final de semana e estava sendo seguro pelo cadeado que o havia acabado de abrir. Vale ressaltar que furtos não são novidades para o clube, que já passou por 9 furtos similares nos últimos 6 meses.