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Palmeiras leva 2 em 13 minutos e perde para Ceará na estreia do Brasileirão

Jogando em casa, o atual bicampeão da Libertadores teve um início ruim e foi surpreendido pelo time cearense, que venceu a partida em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 abr 2022 às 09:52

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 09:52

O Palmeiras foi surpreendido na estreia do Campeonato Brasileiro. Tido como um dos favoritos ao principal título nacional da temporada, o Verdão recebeu o Ceará no Allianz Parque, não conseguiu neutralizar os contra-ataques do adversário nos 15 minutos iniciais e acabou derrotado por 3 a 2. Os gols do Vozão foram marcados Jorge (contra), Stiven Mendoza e Lucas Ribeiro, enquanto Zé Rafael e Gustavo Gómez diminuíram para o Alviverde.
Palmeiras
Gustavo Gomez fez um dos gols do palmeiras na derrota para o Ceará Crédito: Vinicius Nunes/Agencia F8/Folhapress
Com um jogo inteligente e priorizando a velocidade de Mendoza pelo lado esquerdo, o Ceará fez dois gols em 13 minutos de jogo e soube suportar a pressão adversária durante o restante do confronto. O Palmeiras, embora tenha terminado a partida com 55% de posse de bola, aparentou cansaço físico, pecou na criação e não somou pontos no Allianz.
O início de jogo do Ceará no Allianz Parque foi arrasador. O Vozão apostou nos contra-ataques em velocidade com o colombiano Stiven Mendoza e, logo aos seis minutos, abriu o placar. O volante Rodrigo Lindoso roubou bola no meio de campo, levantou a cabeça e viu o ponta disparando pelo lado esquerdo. Mendoza recebeu a bola com a defesa do Palmeiras desarmada e tocou rasteiro para Vina, mas Jorge chegou antes e, de carrinho, mandou contra a própria meta abrindo o placar da partida.
Depois de desperdiçar pelo menos três bons contra-ataques, o Ceará conseguiu anotar o terceiro no fim do segundo tempo. Em jogada criada por Vina, Erick apareceu livre na área e chutou no alto. O goleiro Weverton espalmou, mas a bola sobrou nos pés de Lucas Ribeiro que dominou e, com toda a calma, deslocou o adversário e encheu o pé para o fundo da rede.
Faltando um minuto para o término da partida, o Palmeiras teve um pênalti anotado após auxílio do VAR. O atacante Veron foi derrubado na área por Richardson, o árbitro marcou a penalidade e Gustavo Gómez marcou no fim. Apesar disso, não houve mais tempo para a reação alviverde.
Movimentado do início ao fim, o confronto entre Palmeiras e Ceará foi encerrado com uma grande confusão em campo. Primeiro Iury Castilho se desentendeu com um gandula e, depois, Vina e Danilo trocaram empurrões, o que desencadeou uma briga entre as duas equipes.
Depois do revés em casa na estreia do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo na próxima terça (12), às 21h30 (horário de Brasília), para encarar o Independiente Petrolero, da Bolívia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
O Ceará joga no mesmo dia, às 19h15 (de Brasília), contra o Deportivo La Guaira, pela Copa Sul-Americana. A partida será disputada na Venezuela.

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