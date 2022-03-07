Presidente do México culpa governos neoliberais por briga generalizada entre torcedores do Querétaro e Atlas

López Obrador, presidente do México, culpou os governos neoliberais antecessores por conta da briga entre torcedores do Querétaro e Atlas no Estádio Corregidora, no último fim de semana. Em coletiva de imprensa, o político disse que o descuido com a juventude gerou a violência.- É muito importante que tenhamos uma coisa clara: a paz é fruto da justiça. Devemos entender as causas. Combater a desigualdade. Os jovens devem ser cuidados. A corrupção deve ser banida. São sobras de governos neoliberais antecessores.