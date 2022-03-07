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Presidente do México culpa governos neoliberais por briga generalizada entre torcedores do Querétaro e Atlas

López Obrador deu coletiva de imprensa nesta segunda-feira por conta de confusão que terminou com mais de 20 pessoas feridas no Estádio Corregidora...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 12:35

Publicado em 07 de Março de 2022 às 12:35

López Obrador, presidente do México, culpou os governos neoliberais antecessores por conta da briga entre torcedores do Querétaro e Atlas no Estádio Corregidora, no último fim de semana. Em coletiva de imprensa, o político disse que o descuido com a juventude gerou a violência.- É muito importante que tenhamos uma coisa clara: a paz é fruto da justiça. Devemos entender as causas. Combater a desigualdade. Os jovens devem ser cuidados. A corrupção deve ser banida. São sobras de governos neoliberais antecessores.
Mikel Arriola, presidente da Liga MX, afirmou que a presença de torcedores visitantes nos estádios está banida por questões de segurança. No entanto, nenhuma punição foi imposta aos dois clubes envolvidos na partida que gerou uma batalha campal.
Apesar disso, o mandatário disse que a 10ª rodada do Campeonato Mexicano irá transcorrer com normalidade a partir dessa sexta-feira. Enquanto isso, três partidas da 9ª rodada devem ser remarcadas após terem sido adiadas por conta da confusão no país.
Crédito: EstádioCorregidorafoipalcodebatalhaentretorcedoresdoQuerétaroeAtlas,noMéxico(EDUARDOGOMEZ/AFP

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