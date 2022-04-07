Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Mais blitze nas ruas podem reduzir crimes e tragédias no trânsito
Opinião da Gazeta

Mais blitze nas ruas podem reduzir crimes e tragédias no trânsito

Ações policiais de combate ao tráfico são importantes, mas as autoridades de segurança pública precisam voltar a se empenhar nas fiscalizações das vias que, além de evitar acidentes, também têm impacto na criminalidade

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

07 abr 2022 às 02:00

Colunista

Acidente
Dois carros se envolveram no acidente que aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha, neste domingo (3) Crédito: Leitor | A GazetaLeitor | A Gazeta
Não há um dia de paz no trânsito. Dia após dia, as mortes se acumulam: os dados mais recentes do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, referentes a janeiro e fevereiro deste ano, mostram que 91 pessoas perderam a vida no Espírito Santo enquanto, de alguma forma, tentavam se deslocar por calçadas, ruas, avenidas e rodovias. Vidas que se interromperam em um piscar de olhos.
Na madrugada do último domingo (3), a colisão de dois veículos na Rodovia do Sol, em Vila Velha, provocou a morte de um casal no local. As cenas, flagradas por câmeras de um condomínio próximo, expõem uma violência que está cada vez mais banalizada pela sua recorrência. E impressiona que, mesmo com tantas imagens de acidentes de trânsito circulando pelos celulares, eles continuem tão frequentes.
Há um roteiro que também teima em se repetir. O motorista sobrevivente neste acidente fez o teste do bafômetro e confirmou ter ingerido bebida alcoólica.  A Justiça acabou convertendo a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia. Já o carro das vítimas estava com licenciamento vencido desde 2018. Infrações e irregularidades que, se houvesse uma fiscalização mais efetiva, poderiam ser flagradas e reprimidas.
A Lei Seca, de 2008, provocou uma mudança cultural importante. Foi com ela que beber e dirigir se tornou efetivamente  uma conduta socialmente reprovada, para além da própria criminalização. As blitze, sobretudo nos finais de semana e no período noturno, disseminaram-se em pontos aleatórios das grandes cidades. Para evitar complicações com a Justiça, o carro passou a ficar na garagem quando o consumo de bebida alcoólica estava envolvido.
É preciso voltar a fiscalizar o trânsito, de forma mais ostensiva. A pandemia, principalmente, provocou uma redução das abordagens, mas a retomada da rotina já permite ações organizadas, em locais estratégicos. São medidas importantes não somente para flagrar motoristas que consumiram álcool, mas outras irregularidades que também são problemáticas para a segurança pública. Operações policiais de combate ao tráfico em bairros conflagrados são importantes, mas as autoridades precisam voltar a promover o empenho nas fiscalizações das vias. Algo que, além de evitar acidentes, que matam tanta gente, também têm impacto na criminalidade. 
Há estratégias de segurança pública que trazem bons resultados e já estão implementadas em alguns municípios, como o cerco eletrônico. Há cada vez mais monitoramento visual de ruas, avenidas e espaços públicos. Mas as blitze são efetivas porque, por mais incômodas que possam ser por quem transita nas vias, acabam sendo educativas e mudando comportamentos. 

LEIA MAIS 

O mar não vai parar de avançar, a ocupação humana é que deve recuar

Morte de jovem por PM na Grande São Pedro exige apuração minuciosa e célere

Alerta de pais de jovens assassinados no ES precisa mobilizar candidatos

Voto aos 16 anos: o jovem não se importa porque o jovem não importa

Interdição de agência do INSS em Cachoeiro é descaso duplo com o contribuinte

Tópicos Relacionados

Acidente crime trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados