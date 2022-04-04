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Rodovia do Sol

Acidente com mortes em Vila Velha: Justiça mantém preso motorista que bebeu

Em audiência de custódia, juíza afirmou em decisão que Renan Evangelista Mira, de 25 anos, "ceifou a vida de duas vítimas por seu ato acima da imprudência, guiando automóvel com ingestão de bebida alcoólica"
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

04 abr 2022 às 16:09

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 16:09

Dois carros se envolveram no acidente que aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha, neste domingo (3)
Dois carros se envolveram no acidente que aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha, neste domingo (3) Crédito: Leitor | A Gazeta
A Justiça manteve preso, em audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (4), o motorista Renan Evangelista Mira, de 25 anos, envolvido no grave acidente que resultou na morte de um casal na Rodovia do Sol, na madrugada deste domingo (3). A batida aconteceu em um cruzamento da via, na altura do bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha.
A juíza Raquel de Almeida Valinho converteu em preventiva a prisão em flagrante do motorista, e justificou na decisão: “Uma vez que o autuado ceifou a vida de duas vítimas por seu ato acima da imprudência, guiando automóvel com ingestão de bebida alcoólica, caso evidentemente de dolo eventual, tendo o autuado assumindo o resultado”, narrou a magistrada.
Renan, que conduzia um Renault Sandero branco, fez o teste do bafômetro e, segundo a Polícia Militar, admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. A PM informou, em nota, que no momento do acidente ele trafegava na Rodovia do Sol no sentido Guarapari, e um Fiat Pálio preto — em que estavam as vítimas — cruzava a via pela Rua Humberto Pereira, na direção do bairro Itaparica. Após ser atingido pelo Renault Sandero, o outro carro rodou na pista e se chocou lateralmente com um poste, deixando os dois ocupantes presos às ferragens.
Segundo a PM, o condutor do automóvel e a carona — um homem de 42 anos e uma mulher de 33 — morreram no local. Já o motorista que estava no carro branco foi socorrido de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Como o casal morreu antes da chegada do socorro, a Polícia Civil realizou a perícia para, depois, os Bombeiros realizarem o desencarceramento das vítimas. O Fiat Pálio ocupado pelo casal estava com o licenciamento vencido desde 2018 e foi guinchado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Responsável pela administração da rodovia, a Rodosol informou que a batida aconteceu na altura do km 8, por volta das 2h20. Naquele momento, o trânsito precisou ser interditado em ambos os sentidos. Cerca de duas horas depois, por volta das 4h10, a via foi totalmente liberada.
Nesta segunda-feira (4), a Polícia Civil informou que o motorista teve alta médica e foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e por estar dirigindo sem permissão. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e, em audiência de custódia, foi mantido preso.

O OUTRO LADO

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o advogado Gutemberg Pires Novais, que faz representa Renan, disse que a defesa se limitará a responder nos autos do processo.

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