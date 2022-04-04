Acidente com mortes em Vila Velha: Justiça mantém preso motorista que bebeu

Dois carros se envolveram no acidente que aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha, neste domingo (3) Crédito: Leitor | A Gazeta

A juíza Raquel de Almeida Valinho converteu em preventiva a prisão em flagrante do motorista, e justificou na decisão: “Uma vez que o autuado ceifou a vida de duas vítimas por seu ato acima da imprudência, guiando automóvel com ingestão de bebida alcoólica, caso evidentemente de dolo eventual, tendo o autuado assumindo o resultado”, narrou a magistrada.

Renan, que conduzia um Renault Sandero branco, fez o teste do bafômetro e, segundo a Polícia Militar, admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. A PM informou, em nota, que no momento do acidente ele trafegava na Rodovia do Sol no sentido Guarapari, e um Fiat Pálio preto — em que estavam as vítimas — cruzava a via pela Rua Humberto Pereira, na direção do bairro Itaparica. Após ser atingido pelo Renault Sandero, o outro carro rodou na pista e se chocou lateralmente com um poste, deixando os dois ocupantes presos às ferragens.

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Segundo a PM, o condutor do automóvel e a carona — um homem de 42 anos e uma mulher de 33 — morreram no local. Já o motorista que estava no carro branco foi socorrido de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Como o casal morreu antes da chegada do socorro, a Polícia Civil realizou a perícia para, depois, os Bombeiros realizarem o desencarceramento das vítimas. O Fiat Pálio ocupado pelo casal estava com o licenciamento vencido desde 2018 e foi guinchado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Responsável pela administração da rodovia, a Rodosol informou que a batida aconteceu na altura do km 8, por volta das 2h20. Naquele momento, o trânsito precisou ser interditado em ambos os sentidos. Cerca de duas horas depois, por volta das 4h10, a via foi totalmente liberada.

Nesta segunda-feira (4), a Polícia Civil informou que o motorista teve alta médica e foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e por estar dirigindo sem permissão. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e, em audiência de custódia, foi mantido preso.

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