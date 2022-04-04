Acidente com mortes em Vila Velha: Justiça mantém preso motorista que bebeu

A Justiça manteve preso, em audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (4), o motorista Renan Evangelista Mira, de 25 anos, envolvido no grave acidente que resultou na morte de um casal na Rodovia do Sol, na madrugada deste domingo (3). A batida aconteceu em um cruzamento da via, na altura do bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha.
A juíza Raquel de Almeida Valinho converteu em preventiva a prisão em flagrante do motorista, e justificou na decisão: “Uma vez que o autuado ceifou a vida de duas vítimas por seu ato acima da imprudência, guiando automóvel com ingestão de bebida alcoólica, caso evidentemente de dolo eventual, tendo o autuado assumindo o resultado”, narrou a magistrada.
Renan, que conduzia um Renault Sandero branco, fez o teste do bafômetro e, segundo a Polícia Militar, admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. A PM informou, em nota, que no momento do acidente ele trafegava na Rodovia do Sol no sentido Guarapari, e um Fiat Pálio preto — em que estavam as vítimas — cruzava a via pela Rua Humberto Pereira, na direção do bairro Itaparica. Após ser atingido pelo Renault Sandero, o outro carro rodou na pista e se chocou lateralmente com um poste, deixando os dois ocupantes presos às ferragens.
Segundo a PM, o condutor do automóvel e a carona — um homem de 42 anos e uma mulher de 33 — morreram no local. Já o motorista que estava no carro branco foi socorrido de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Como o casal morreu antes da chegada do socorro, a Polícia Civil realizou a perícia para, depois, os Bombeiros realizarem o desencarceramento das vítimas. O Fiat Pálio ocupado pelo casal estava com o licenciamento vencido desde 2018 e foi guinchado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Responsável pela administração da rodovia, a Rodosol informou que a batida aconteceu na altura do km 8, por volta das 2h20. Naquele momento, o trânsito precisou ser interditado em ambos os sentidos. Cerca de duas horas depois, por volta das 4h10, a via foi totalmente liberada.
Nesta segunda-feira (4), a Polícia Civil informou que o motorista teve alta médica e foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e por estar dirigindo sem permissão. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e, em audiência de custódia, foi mantido preso.
O OUTRO LADO
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o advogado Gutemberg Pires Novais, que faz representa Renan, disse que a defesa se limitará a responder nos autos do processo.