O mar não vai parar de avançar, a ocupação humana é que deve recuar

Calçadão cedeu na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Fernando Madeira

Uma das preciosidades da memória audiovisual brasileira possível de ser encontrada no YouTube é uma entrevista de Raul Seixas a Glória Maria, nos anos 70, em plena orla do Rio de Janeiro . O maluco beleza, na ocasião, teve o carro avariado após ser levado pelas ondas durante uma ressaca que fez o mar avançar a avenida. Virou destaque da matéria do Jornal Nacional. Apesar do susto, o roqueiro soltou uma pérola: "Sou a favor, a onda tá certa. O que tá errado é esse negócio de aterro, de colocar edifício aí".

A calçada que ruiu estava localizada em uma região turística, muito usada para caminhadas, mas também servia de passagem para a portaria de um condomínio que tem uma entrada de pedestres à margem da praia. Um espaço público, portanto, mas também associado ao patrimônio privado. Os moradores reclamaram que a prefeitura já deveria ter começado as obras de enrocamento (inserção de blocos de pedras), pois o local já apresentava sinais de desgaste há cerca de dez anos. A administração municipal informou que vai construir um muro de contenção no local, mas não há data de conclusão.

O avanço do mar em Guarapari não é algo excepcional ao longo do litoral brasileiro. A ciência defende que as mudanças climáticas são agentes dessas transformações que provocam aumento do nível do mar. E há o negacionismo. Contudo, é comprovado que a relação entre o oceano e o continente é naturalmente intensa, as erosões ao longo da região costeira capixaba são prova disso.

Portanto, o poder público será continuamente demandado a realizar intervenções, como engordamentos de faixas de areia, que nunca serão soluções definitivas. O mar seguirá avançando, obrigando que obras sejam refeitas periodicamente. E o que piora a situação é a histórica ocupação desordenada de terrenos à beira-mar.

Projetos imobiliários continuam avançando sobre áreas que deveriam ser protegidas. Ironicamente, uma regulamentação mais rígida garantiria a proteção das próprias obras e dos investimentos, em longo prazo. O poder público deveria cumprir um papel fiscalizador que, também por ironia, acaba ficando só no papel.

E, sobretudo, deve haver mais planejamento na execução de empreendimentos públicos ou privados à beira-mar. O engenheiro civil, oceanógrafo e mestre em engenharia ambiental Pablo Prata, ouvido por reportagem deste jornal, reforçou que o conhecimento do comportamento do litoral e dos pontos onde o mar e o continente interagem com mais veemência é imprescindível nas construções no litoral. As cidades litorâneas precisam de um reordenamento como forma de prevenção.