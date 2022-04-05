Engordamento da praia pode ser solução para erosão em Guarapari

Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Fernando Madeira

Uma obra de ampliação da faixa de areia, ou de engordamento, como é chamada, combinada com um muro. Essa é a medida que deve resolver o problema da erosão na Praia da Areia Preta, em Guarapari

No mês de março, a força das águas derrubou uma parte do muro e do calçadão. O local foi interditado pela prefeitura. Para conter os prejuízos, o Executivo municipal colocou pedras e terra na região.

No último dia 28, a prefeitura informou que além de fazer o enrocamento (uso de pedras), vai construir um muro na região. Os detalhes do projeto, execução e duração da obra não foram informados.

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Especialistas alertam que essa medida, sem planejamento e um estudo que considere a dinâmica da praia, não funciona a longo prazo. De acordo com a geógrafa e doutora em oceanografia, Giseli Modolo Vieira Machado, o trecho tem planície costeira estreita.

Giseli, que é pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , destaca que a Praia da Areia Preta está em uma região que apresenta falta de sedimentos.

Ao longo dos anos, a praia perdeu dunas e falésias, suas fontes naturais de areia. Além desses fatores, a pesquisadora destaca que o tamanho da faixa de areia da praia tem relação com o grau de exposição que ela tem.

"Se está numa praia mais protegida, consegue reter sedimento e aumentar sua largura. No caso da Areia Preta, está exposta para sul. Com isso, fica mais exposta a situações piores de entrada de onda" Giseli Modolo Vieira Machado - Pesquisadora da Ufes

Outra característica relacionada à forma dessa praia é que ela está localizada em uma enseada. Neste caso, o transporte de areia acontece do mar para o continente e vice-versa. Há uma troca natural.

“Quando vem uma frente fria, que forma ondas maiores e mais fortes, essas ondas retiram sedimentos da parte emersa e jogam na submersa, mas quando volta a onda normal, ela devolve para praia. Quando vem frente fria, é esperada uma erosão”, explica.

No caso da Areia Preta, em vez de areia, a energia das ondas reflete em rochas, muros e calçadas. Dessa forma, a erosão acaba destruindo o que encontra pela frente. Uma alternativa seria devolver o que o mar precisa para amortecer a força das ondas.

“Quando você faz o engordamento, coloca areia no sistema, aí a praia começa a trabalhar de forma mais equilibrada. O muro é rígido, não tem mobilidade nenhuma. O que tem dado certo é o casamento de obras diferentes no mesmo lugar. A obra mole (engordamento) com a outra obra rígida (muro)", opina Giseli.

Erosão causa prejuízo na Praia da Areia Preta em Guarapari

ESTUDOS DEVEM ANCORAR OBRAS

Para a pós-doutora em Engenharia Marítima e professora Departamento de Oceanografia e Ecologia da Ufes, Jacqueline Albino, o muro e o engordamento são opções interessantes, desde que sejam construídos após a realização de estudos sobre o comportamento da praia.

"Qualquer intervenção precisa de uma base de dados, exige que se conheça a dinâmica daquele local para fazer simulações. Tem programas que projetam o muro e modelam como as ondas vão responder a esse muro" Jacqueline Albino - Pesquisadora e professora da Ufes

No caso do enrocamento, a pesquisadora informa que existem ferramentas que apontam a direção e o tipo de pedras que devem ser usadas. “Qualquer intervenção tem que ser feita com cuidado porque um elemento novo na costa pode mitigar ou intensificar a erosão”, ressalta.

Albino entende que, por se tratar de uma região com apelo turístico e até mesmo habitacional, em um primeiro momento, a prefeitura opte por obras emergenciais. Outro ponto que chama atenção é o aspecto turístico e histórico da praia e sua areia monazítica . Os especialistas destacam que os estudos devem considerar como preservar essa imagem.

“A prefeitura recebe uma pressão da população, o papel dela é responder de imediato. Mas, no âmbito de políticas públicas de modo geral, acredito que tem de haver uma preocupação com questões naturais da costa, investimentos em estudos, planejamento e formação de um grupo de gestão costeira”, sugere.

CAMBURI É UM BOM EXEMPLO

Para citar a importância do planejamento e da gestão das obras na região costeira do Espírito Santo, os especialistas citam as obras executadas em Camburi, em Vitória . Além de espigões (píer), o trecho litorâneo recebeu engordamento da faixa de praia.

A professora Jacqueline Albino, do Departamento de Oceanografia e Ecologia da Ufes, lembra que na década de 1990, a calçada da Praia de Camburi estava quebrada por causa erosão.

Praia de Camburi após processo de engordamento da faixa de areia Crédito: Luciney Araújo

“Eles optaram por fazer um estudo para fazer uma alimentação artificial de areia. Também colocaram estruturas duras como aqueles espigões (píer) para conter o transporte de sedimento local. A obra é um sucesso”, comemora.

A pesquisadora pontua que o sedimento certo foi escolhido a partir do que os estudos feitos à época indicaram. “A praia interage com o tamanho do grão, com a onda e com a forma. São as ondas que decidem. Não pode jogar qualquer grão ali”, alerta.

Em 2020, um novo engordamento foi feito em Camburi. O mesmo procedimento foi repetido na Curva da Jurema, na Capital.

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