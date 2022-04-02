Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari Fernando Madeira
Praia da Areia Preta

Avanço do mar obriga restaurante a fechar e demitir em Guarapari

O restaurante Food Hall, que usava parte do calçadão que cedeu com o avanço do mar, na Praia da Areia Preta, funcionava no local desde junho de 2019. O local está fechado por tempo indeterminado

Isaac Ribeiro

Repórter

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 08:23

Publicado em

02 abr 2022 às 08:23
Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari
O restaurante Food Hall, que usava parte do calçadão que cedeu com o avanço do mar, na Praia da Areia Preta Crédito: Fernando Madeira
Avanço do mar obriga restaurante a fechar e demitir em Guarapari
erosão na Praia da Areia Preta, em Guarapari, mudou a rotina de quem frequenta a região, tem provocado prejuízos financeiros para comerciantes do entorno e causado transtorno para moradores. Um exemplo do impacto negativo é a suspensão das atividades do restaurante Food Hall Beach, que usava parte da calçada que cedeu. O proprietário Frederico Reggiani demitiu 15 funcionários.
A Associação de Moradores do Centro estima que a área conta com pelo menos 500 habitantes e cerca de 30 estabelecimentos comerciais. Os representantes populares temem que o problema afete o segmento.
O empresário Frederico Reggiani disse que estuda levar o empreendimento para outro endereço. Até que as questões burocráticas sejam resolvidas, o local não vai atender os clientes.

Veja Também

Mar avança com fúria e coloca imóveis em risco em Guarapari; veja vídeo

"Até o dia 17 (março), consegui trabalhar parcialmente porque tinha um tapume ali que deixava uma parte da calçada. No dia 18, essa parte que ainda estava livre cedeu. A partir daí, já não tava muito seguro atender o cliente"
Frederico Reggiani - Empresário
Com a suspensão do atendimento, o empresário relata que não viu outra alternativa a não ser demitir os funcionários. De um total de 15 colaboradores, três ainda estavam em período de experiência.
“Isso que foi feito é uma obra de contenção. A prefeitura informou que o próximo passo é que uma empresa apresente um projeto de execução para uma solução definitiva. A previsão é de que isso dure quatro meses”

Erosão causa prejuízo na Praia da Areia Preta em Guarapari

Ele lamenta que a alternativa viável no momento tenha sido a demissão. “Poderia ter dado férias coletivas de 30 dias. Depois, como eu ia manter os funcionários em casa, sem faturar? A única saída foi a demissão em massa”.
Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari
O proprietário do restaurante demitiu 15 funcionários após avanço do mar na calçada Crédito: Fernando Madeira
Marcius José Passos é o presidente da Associação dos Comerciantes de Guarapari e vice-presidente da Associação de Moradores do Centro do município. Ele disse que discute o problema na praia há cinco anos.
“O que aconteceu ali é uma situação já esperada. Essa erosão causa muito impacto para o comerciante que está ali . A praia é conhecida mundialmente. O impacto ambiental e turístico é muito grande."

Veja Também

Interdição em Guarapari: rachaduras em calçadão dobram de tamanho

O QUE DIZ A PREFEITURA

No dia 25 de março, a Prefeitura de Guarapari foi procurada pela reportagem. Por e-mail, ela foi questionada sobre o que pode ter causado a erosão e se havia monitoramento em alguma outra praia da cidade.
Três dias depois, a prefeitura informou por nota que “foi feito um enrocamento para proteção e um novo muro será construído no local. Esse problema já ocorre em outros locais, como na Rodovia do Sol próximo a Meaípe, e é causado por ações da natureza”.
Após a ida da reportagem ao local, no dia 28 de março, novos questionamentos foram enviados por e-mail. Dessa vez, foi pedido o detalhamento do que deve ser construído para conter as ações da natureza e qual a duração da obra.
As respostas ainda não foram enviadas. Se as perguntas forem respondidas, o texto será atualizado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mar avança com fúria e coloca imóveis em risco em Guarapari; veja vídeo

Interdição em Guarapari: rachaduras em calçadão dobram de tamanho

Crea alerta para risco de muro cair sobre visitantes em praia de Guarapari

Calçadão desmorona e Crea avalia interdição de prédio em Guarapari

Com rachaduras, calçadão da Praia da Areia Preta é interditado em Guarapari

A Gazeta integra o

Saiba mais
Guarapari Crea-ES Prefeitura de Guarapari Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados