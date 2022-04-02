O restaurante Food Hall, que usava parte do calçadão que cedeu com o avanço do mar, na Praia da Areia Preta Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Avanço do mar obriga restaurante a fechar e demitir em Guarapari

erosão na Praia da Areia Preta , em Guarapari , mudou a rotina de quem frequenta a região, tem provocado prejuízos financeiros para comerciantes do entorno e causado transtorno para moradores. Um exemplo do impacto negativo é a suspensão das atividades do restaurante Food Hall Beach, que usava parte da calçada que cedeu. O proprietário Frederico Reggiani demitiu 15 funcionários.

A Associação de Moradores do Centro estima que a área conta com pelo menos 500 habitantes e cerca de 30 estabelecimentos comerciais. Os representantes populares temem que o problema afete o segmento.

O empresário Frederico Reggiani disse que estuda levar o empreendimento para outro endereço. Até que as questões burocráticas sejam resolvidas, o local não vai atender os clientes.

"Até o dia 17 (março), consegui trabalhar parcialmente porque tinha um tapume ali que deixava uma parte da calçada. No dia 18, essa parte que ainda estava livre cedeu. A partir daí, já não tava muito seguro atender o cliente" Frederico Reggiani - Empresário

Com a suspensão do atendimento, o empresário relata que não viu outra alternativa a não ser demitir os funcionários. De um total de 15 colaboradores, três ainda estavam em período de experiência.

“Isso que foi feito é uma obra de contenção. A prefeitura informou que o próximo passo é que uma empresa apresente um projeto de execução para uma solução definitiva. A previsão é de que isso dure quatro meses”

Erosão causa prejuízo na Praia da Areia Preta em Guarapari

Ele lamenta que a alternativa viável no momento tenha sido a demissão. “Poderia ter dado férias coletivas de 30 dias. Depois, como eu ia manter os funcionários em casa, sem faturar? A única saída foi a demissão em massa”.

O proprietário do restaurante demitiu 15 funcionários após avanço do mar na calçada Crédito: Fernando Madeira

Marcius José Passos é o presidente da Associação dos Comerciantes de Guarapari e vice-presidente da Associação de Moradores do Centro do município. Ele disse que discute o problema na praia há cinco anos.

“O que aconteceu ali é uma situação já esperada. Essa erosão causa muito impacto para o comerciante que está ali . A praia é conhecida mundialmente. O impacto ambiental e turístico é muito grande."

O QUE DIZ A PREFEITURA

No dia 25 de março, a Prefeitura de Guarapari foi procurada pela reportagem. Por e-mail, ela foi questionada sobre o que pode ter causado a erosão e se havia monitoramento em alguma outra praia da cidade.

Três dias depois, a prefeitura informou por nota que “foi feito um enrocamento para proteção e um novo muro será construído no local. Esse problema já ocorre em outros locais, como na Rodovia do Sol próximo a Meaípe, e é causado por ações da natureza”.

Após a ida da reportagem ao local, no dia 28 de março, novos questionamentos foram enviados por e-mail. Dessa vez, foi pedido o detalhamento do que deve ser construído para conter as ações da natureza e qual a duração da obra.