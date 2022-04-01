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Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari Fernando Madeira
Prejuízo e medo

Mar avança com fúria e coloca imóveis em risco em Guarapari; veja vídeo

A Prefeitura de Guarapari interditou o acesso a um trecho do calçadão da Praia da Areia Preta. A erosão causada pela força do mar derrubou o muro e parte da calçada do local

Isaac Ribeiro

Repórter

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 12:22

Publicado em

01 abr 2022 às 12:22
Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari
Erosão na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Fernando Madeira
Um cenário paradisíaco transformado pela força da natureza. Em menos de um mês, o avanço do mar causou a erosão de um trecho do muro e do calçadão da Praia da Areia da Preta, em Guarapari.
As duas construções cederam. Quem costuma passear pelo local agora se depara com um amontoado de pedras que foram colocadas para reduzir o impacto das ondas. A obra no local não está concluída, mas segundo os moradores, está parada.

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Os moradores e comerciantes contaram que as primeiras rachaduras foram percebidas a partir da segunda semana de março. No dia 14 do mesmo mês, uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vistoriou a área.
Guarapari
A estrutura de parte do calçadão desmoronou e agravou a situação na região. Há riscos para o edifício ao lado Crédito: Divulgação/Crea-ES
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Na época, os técnicos identificaram que a movimentação marinha havia causado erosão na base do muro que sustenta parte do calçadão e que isso poderia ter contribuído para o aparecimento das rachaduras, com aberturas de até 40 cm.
CREA
Fiscais do Crea-ES constataram que alguns pontos da cratera tinham aberturas de quase 40 cm Crédito: Divulgação/Crea-ES
No mesmo dia da vistoria, a prefeitura interditou o acesso ao público. No dia 21 de março, funcionários do município iniciaram um trabalho emergencial no ponto atingido pelo avanço do mar. O trecho que dava lugar à calçada continua interditado.

EROSÃO MUDA A ROTINA

Além da mudança paisagística, o fenômeno natural causa prejuízos econômicos para os comerciantes e muda a rotina de quem mora na região. A praia é famosa por ser constituída pela areia monazítica, objeto de estudo por seus efeitos benéficos à saúde.
Isso porque a calçada que caiu era considerada um ponto turístico, rota de caminhada e também servia como passagem para a portaria do Condomínio Solar do Atlântico, que tem uma entrada de pedestres à margem da praia.
Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari
Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Fernando Madeira
Agora, os moradores usam cerca de 40 centímetros do que restou da calçada. O restante do trecho está tomado por terra batida e pedras.
O aposentado Luiz Fernando Fioravante, 69 anos, tem um apartamento no Solar do Atlântico há 30 anos e está incomodado com a atual situação do “quintal” da casa dele. O prédio onde ele reside tem 33 apartamentos.
Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari
O aposentado Luiz Fernando Fioravante mora à beira do mar Crédito: Fernando Madeira
"Essa obra já deveria ter começado há uns 10 anos. A calçada já apresentava uns declives mostrando que isso iria acontecer. Acho que a prefeitura demorou um pouco a fazer a estrutura"
Luiz Fernando Fioravante - Morador
A obra a que ele se refere é um enrocamento (inserção de blocos de pedra) realizado pela Prefeitura de Guarapari na última semana. De acordo com o Poder Executivo municipal, um muro será construído. A data de conclusão dos trabalhos não foi informada.
O que era calçada se tornou um piso irregular. Além de impedir o vai e vem de pedestres, isso comprometeu o acesso ao condomínio, um dos prédios residenciais construídos às margens da praia.
Da porta principal do Solar do Atlântico até onde era a calçada, há um declive de cerca de 1 metro de altura. Os moradores reclamam que o trecho não oferece acessibilidade e é arriscado para quem precisa passar ali para entrar em casa.

Erosão causa prejuízo na Praia da Areia Preta em Guarapari

“O prédio está sobre uma pedra. Então, a gente não tem tanto medo, mas é uma coisa desagradável porque você fica sem calçada e tem uma portaria que não está sendo utilizada”, reclama Luiz Fernando.

IMÓVEIS VISTORIADOS

Adael Fonte Boa é síndico dos dois condomínios que ficam mais perto do ponto onde o mar está avançando: o Solar do Atlântico e Solar da Praia. Cada um deles conta com 33 apartamentos.
Segundo ele, os moradores ficaram preocupados e, por isso, contrataram o engenheiro Gilmar Malafaia da Matta Júnior para vistoriar as estruturas após o avanço do mar. A análise foi feita no último dia 15. O laudo aponta que os prédios não estão em risco.
"Com base na vistoria e inspeção visual, sem a realização de ensaios técnicos e com base nas amostragens observadas, conforme previsto na execução deste trabalho, declaro que o imóvel supra indicado, foi por mim analisado, não encontrando nele e no seu uso, evidências ou indícios de anomalias ou situação de risco estrutural", disse em um dos laudos.
Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari
Moradores do Condomínio Solar da Praia, em Guarapari, estão preocupados Crédito: Fernando Madeira
Em ambos os documentos, o engenheiro orienta que os condomínios mantenham os moradores informados, se possível anualmente, sobre a necessidade do aparecimento de infiltrações e fissuras nas unidades habitacionais e áreas comuns.
"Qualquer ocorrência ou comportamento diferente em relação ao contexto da situação estrutural conforme o que já foi mencionado neste relatório deverá ser informado a e/ou haver consulta a uma empresa habilitada. Caso não aconteçam sinalizações da espécie, sugerimos a contratação de uma nova vistoria nas estruturas da edificação no período de três anos", relata o engenheiro no laudo.

TURISTAS

A professora aposentada Vera Lúcia de Oliveira da Silva, de 70 anos, e o marido dela, o militar aposentado Eriberto Ferreira, 76 anos, moram em Itaboraí, no Rio de Janeiro, mas estão em Guarapari desde janeiro deste ano.
O casal estava na Praia da Areia Preta na manhã da última segunda-feira (28). Os dois esperam que as obras sejam concluídas em breve para que a paisagem volte a ter as mesmas características que eram admiradas antes da erosão.
"Fico assustada e muito preocupada com isso. Essa cidade tão bonita, a Areia Preta é uma praia ótima e ficamos tristes com essa situação. Tomara que resolvam logo"
Vera Lúcia Oliveira - Aposentada
Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari
A aposentada Vera Lúcia está em Guarapari desde janeiro deste ano Crédito: Fernando Madeira
O produtor rural Abdias Alves Conceição, 68 anos, mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e também estava em Guarapari no último dia 28. Ele, a esposa e a enteada visitaram a Areia Preta. Souberam do local pesquisando sobre a cidade na internet.
"O histórico desse lugar é surpreendente. É uma pena que esteja assim, cheia de pedras e com a calçada danificada. Tomara que os responsáveis concluam essa obra logo para tudo voltar ao normal", declara Abdias.

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