Mar avança com fúria e coloca imóveis em risco em Guarapari; veja vídeo

Erosão na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Fernando Madeira

As duas construções cederam. Quem costuma passear pelo local agora se depara com um amontoado de pedras que foram colocadas para reduzir o impacto das ondas. A obra no local não está concluída, mas segundo os moradores, está parada.

A estrutura de parte do calçadão desmoronou e agravou a situação na região. Há riscos para o edifício ao lado Crédito: Divulgação/Crea-ES

Your browser does not support the audio element. Mar avança com fúria e coloca imóveis em risco em Guarapari

Na época, os técnicos identificaram que a movimentação marinha havia causado erosão na base do muro que sustenta parte do calçadão e que isso poderia ter contribuído para o aparecimento das rachaduras, com aberturas de até 40 cm.

Fiscais do Crea-ES constataram que alguns pontos da cratera tinham aberturas de quase 40 cm Crédito: Divulgação/Crea-ES

No mesmo dia da vistoria, a prefeitura interditou o acesso ao público. No dia 21 de março, funcionários do município iniciaram um trabalho emergencial no ponto atingido pelo avanço do mar. O trecho que dava lugar à calçada continua interditado.

EROSÃO MUDA A ROTINA

Além da mudança paisagística, o fenômeno natural causa prejuízos econômicos para os comerciantes e muda a rotina de quem mora na região. A praia é famosa por ser constituída pela areia monazítica, objeto de estudo por seus efeitos benéficos à saúde

Isso porque a calçada que caiu era considerada um ponto turístico, rota de caminhada e também servia como passagem para a portaria do Condomínio Solar do Atlântico, que tem uma entrada de pedestres à margem da praia.

Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Fernando Madeira

Agora, os moradores usam cerca de 40 centímetros do que restou da calçada. O restante do trecho está tomado por terra batida e pedras.

O aposentado Luiz Fernando Fioravante, 69 anos, tem um apartamento no Solar do Atlântico há 30 anos e está incomodado com a atual situação do “quintal” da casa dele. O prédio onde ele reside tem 33 apartamentos.

O aposentado Luiz Fernando Fioravante mora à beira do mar Crédito: Fernando Madeira

"Essa obra já deveria ter começado há uns 10 anos. A calçada já apresentava uns declives mostrando que isso iria acontecer. Acho que a prefeitura demorou um pouco a fazer a estrutura" Luiz Fernando Fioravante - Morador

A obra a que ele se refere é um enrocamento (inserção de blocos de pedra) realizado pela Prefeitura de Guarapari na última semana. De acordo com o Poder Executivo municipal, um muro será construído. A data de conclusão dos trabalhos não foi informada.

O que era calçada se tornou um piso irregular. Além de impedir o vai e vem de pedestres, isso comprometeu o acesso ao condomínio, um dos prédios residenciais construídos às margens da praia.

Da porta principal do Solar do Atlântico até onde era a calçada, há um declive de cerca de 1 metro de altura. Os moradores reclamam que o trecho não oferece acessibilidade e é arriscado para quem precisa passar ali para entrar em casa.

Erosão causa prejuízo na Praia da Areia Preta em Guarapari

“O prédio está sobre uma pedra. Então, a gente não tem tanto medo, mas é uma coisa desagradável porque você fica sem calçada e tem uma portaria que não está sendo utilizada”, reclama Luiz Fernando.

IMÓVEIS VISTORIADOS

Adael Fonte Boa é síndico dos dois condomínios que ficam mais perto do ponto onde o mar está avançando: o Solar do Atlântico e Solar da Praia. Cada um deles conta com 33 apartamentos.

Segundo ele, os moradores ficaram preocupados e, por isso, contrataram o engenheiro Gilmar Malafaia da Matta Júnior para vistoriar as estruturas após o avanço do mar. A análise foi feita no último dia 15. O laudo aponta que os prédios não estão em risco.

"Com base na vistoria e inspeção visual, sem a realização de ensaios técnicos e com base nas amostragens observadas, conforme previsto na execução deste trabalho, declaro que o imóvel supra indicado, foi por mim analisado, não encontrando nele e no seu uso, evidências ou indícios de anomalias ou situação de risco estrutural", disse em um dos laudos.

Moradores do Condomínio Solar da Praia, em Guarapari, estão preocupados Crédito: Fernando Madeira

Em ambos os documentos, o engenheiro orienta que os condomínios mantenham os moradores informados, se possível anualmente, sobre a necessidade do aparecimento de infiltrações e fissuras nas unidades habitacionais e áreas comuns.

"Qualquer ocorrência ou comportamento diferente em relação ao contexto da situação estrutural conforme o que já foi mencionado neste relatório deverá ser informado a e/ou haver consulta a uma empresa habilitada. Caso não aconteçam sinalizações da espécie, sugerimos a contratação de uma nova vistoria nas estruturas da edificação no período de três anos", relata o engenheiro no laudo.

TURISTAS

A professora aposentada Vera Lúcia de Oliveira da Silva, de 70 anos, e o marido dela, o militar aposentado Eriberto Ferreira, 76 anos, moram em Itaboraí, no Rio de Janeiro, mas estão em Guarapari desde janeiro deste ano.

O casal estava na Praia da Areia Preta na manhã da última segunda-feira (28). Os dois esperam que as obras sejam concluídas em breve para que a paisagem volte a ter as mesmas características que eram admiradas antes da erosão.

"Fico assustada e muito preocupada com isso. Essa cidade tão bonita, a Areia Preta é uma praia ótima e ficamos tristes com essa situação. Tomara que resolvam logo" Vera Lúcia Oliveira - Aposentada

A aposentada Vera Lúcia está em Guarapari desde janeiro deste ano Crédito: Fernando Madeira

O produtor rural Abdias Alves Conceição, 68 anos, mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e também estava em Guarapari no último dia 28. Ele, a esposa e a enteada visitaram a Areia Preta. Souberam do local pesquisando sobre a cidade na internet.