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Ressaca

Mar avança e 'expulsa' banhistas da Praia da Areia Preta em Guarapari

Mar agitado fez com que banhistas tivessem que buscar outras praias na cidade de Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2018 às 19:27

Publicado em 28 de Janeiro de 2018 às 19:27

Mar avança e encobre faixa de areia na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Adriano Castro/ Internauta
O colorido composto por sombrinhas, cadeiras e cangas na faixa de areia da Praia da Areia Preta, em Guarapari, deu lugar ao mar neste domingo (28). De ressaca, as ondas avançaram por toda a extensão de areia, chegando a bater o muro do calçadão.
O internauta do Gazeta Online, Antônio Castro, fez o registro da cena por volta das 12h deste domingo. De acordo com o vigia, ele estava na praia quando, junto de outros banhistas, precisou deixar o local com a chegada da maré. 
"Estávamos lá pegando um sol quando o mar foi se aproximando até que vimos que não dava mais para continuar. Toda a areia foi tomada. Essas fotos eu fiz no final da manhã, entre 11h30 e 12h. O mar realmente estava bem agitado hoje", comenta o internauta. 
Na última semana, a Marinha do Brasil já havia feito um alerta de ressaca e mar agitado na região Sudeste. O alerta é válido até este domingo (28).
 
 

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