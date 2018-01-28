Mar avança e 'expulsa' banhistas da Praia da Areia Preta em Guarapari

Mar avança e encobre faixa de areia na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Adriano Castro/ Internauta

O colorido composto por sombrinhas, cadeiras e cangas na faixa de areia da Praia da Areia Preta, em Guarapari, deu lugar ao mar neste domingo (28). De ressaca, as ondas avançaram por toda a extensão de areia, chegando a bater o muro do calçadão.

O internauta do Gazeta Online, Antônio Castro, fez o registro da cena por volta das 12h deste domingo. De acordo com o vigia, ele estava na praia quando, junto de outros banhistas, precisou deixar o local com a chegada da maré.

"Estávamos lá pegando um sol quando o mar foi se aproximando até que vimos que não dava mais para continuar. Toda a areia foi tomada. Essas fotos eu fiz no final da manhã, entre 11h30 e 12h. O mar realmente estava bem agitado hoje", comenta o internauta.

Na última semana, a Marinha do Brasil já havia feito um alerta de ressaca e mar agitado na região Sudeste. O alerta é válido até este domingo (28).



