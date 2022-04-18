Contorno do Mestre Álvaro: único desvio garantido por Brasília é o do assunto

Obras na Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Dinheiro que continua indisponível, como reforçou o próprio ministro na última segunda-feira (11). Sampaio garantiu que há verba para cumprir o cronograma de 2022, mas para antecipar a conclusão da obra faltam em torno de R$ 90 milhões. O contribuinte, então, se pergunta: como o governo pode fazer uma nova projeção para o fim das obras, mais otimista, se não há recursos para tanto? Um otimismo eleitoral pode ser uma boa explicação: em ano de eleição, mais vale esperar um milagre do que admitir que não será possível.

O Contorno do Mestre Álvaro, uma importante intervenção viária na Grande Vitória para melhorar o fluxo de veículos na BR 101, teve seu contrato assinado em 2014. Uma sucessão de problemas burocráticos, além de imprecisões do projeto, fez as obras demorarem cinco anos para começarem. A ordem de serviço só veio em 2019. A previsão, então, era de conclusão em três anos.

A maior parte dos recursos destinados à execução da via sempre veio de emendas impositivas da bancada federal. E os recursos destinados pela União, no orçamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), foram reduzidos. Em fevereiro, Vidigal havia falado sobre a origem das verbas. “O valor atualizado do contrato é de R$ 450 milhões, desse total já foram executados R$ 240 milhões até final de 2021, sendo mais de 80% com recursos de emenda de bancada. Dinheiro da União vem bem pouco”. Quando a obra teve início, o investimento total previsto era de mais de R$ 290 milhões.