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Contorno do Mestre Álvaro está 45% pronto e deve ser entregue em 2022

Novo trecho por onde vai passar a BR 101 na Serra deve ter todos os viadutos concluídos ainda neste ano, segundo o Dnit. Assista vídeo que mostra a evolução da obra

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 17:32

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

10 set 2021 às 17:32
Obras do contorno do Mestre Álvaro. A nova estrada irá ligar o Km 249 ao Km 275 da BR 101 passando por fora da zona urbana do município da Serra.
Obras do contorno do Mestre Álvaro. A nova estrada irá ligar o Km 249 ao Km 275 da BR 101 passando por fora da zona urbana do município da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
A obra de implantação do contorno do Mestre Álvaro na BR 101, na Serra, segue em andamento. Iniciado em abril de 2019, o empreendimento está com cerca de 45% dos serviços executados, segundo informou nesta sexta-feira (10) o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em publicação nas redes sociais.
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Denit), para este ano, a previsão é que sejam concluídos os viadutos de entroncamento com as vias marginais à BR 101 e outros sete viadutos em interseções ao longo da rodovia.
Sampaio destacou que a obra está com bom ritmo e que é a maior em execução no Espírito Santo no momento. Ele também publicou um vídeo que mostra a evolução dos trabalhos. Confira:
Segundo o Dnit, ainda em 2021 também devem ser finalizadas as obras de terraplenagem, drenagem profunda, interseções, drenagem superficial e outros serviços.
"A estimativa de entrega do empreendimento é 2022, a depender da disponibilidade orçamentária", informou o departamento.
A obra contempla um trecho de 19,7 quilômetros em pista duplicada, com canteiro central. O valor contratado é de R$ 406,9 milhões, com recursos federais e de emendas parlamentares da bancada capixaba.

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