Álcool e imprudência seguem fazendo do trânsito um cemitério de inocentes

Carro envolvido em acidente com morte de ciclista na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Archimedes Patricio

Mais uma morte brutal, mais uma interrupção abrupta de uma vida no trânsito. Mais uma, mas não a última. Desde sexta-feira (15), quando a modelo Luísa Lopes, de 24 anos, foi atropelada, arrastada e morta enquanto atravessava com sua bicicleta a Avenida Dante Michelini, em Vitória, a violência nas vias e rodovias do Estado não deu trégua.

São mortes que chocam, transtornam, mas ao mesmo tempo parece que a sociedade se mantém anestesiada. É como se não houvesse saída, sendo que a barbárie no trânsito emerge dessa mesma sociedade. A imprudência que toma conta de ruas, avenidas e rodovias é resultado das escolhas de cada pessoa: motoristas, motociclistas, ciclistas ou pedestres. Todos devem contribuir, com aquilo que está ao seu alcance, no cumprimento das regras de trânsito, para evitar acidentes. Redução de riscos.

Mas o que uma pessoa que consome bebida alcoólica e assume o volante pode querer além de expor terceiros ao risco? O atropelamento da jovem modelo na Praia de Camburi ainda precisa ser esclarecido, mas as imagens da principal suspeita após a tragédia provocam indignação porque expõem essa negligência, um comprovado descaso com a vida alheia. A corretora Adriana Felisberto, embora tenha recusado fazer o teste de etilômetro, foi autuada em flagrante por embriaguez e deixou o sistema prisional sob fiança, reduzida de R$ 5 mil para R$ 3 mil.

É conveniente que as imagens do acidente, flagradas por câmeras de videomonitoramento, sejam divulgadas, para auxiliar nesse esclarecimento. Vídeos e fotos se tornaram imprescindíveis ferramentas de comprovação de crimes de trânsito, e nesse caso podem tirar dúvidas sobre a dinâmica do acidente e se havia mais um veículo envolvido, como alega a defesa.

A repressão, com ampliação da vigilância, é um caminho que pode provocar mudanças de comportamentos de risco no trânsito. Como foi defendido recentemente neste espaço , é importante que as fiscalizações não sejam abandonadas. Blitze nas ruas são uma estratégia que comprovadamente dá certo, no Brasil ajudaram a construir uma nova cultura no trânsito após a Lei Seca, em 2008. Mas está claramente havendo um retrocesso.

Luísa Lopes foi vítima de um sistema de trânsito no qual ainda impera a covardia. Há um ano, uma outra jovem, Amanda Marques, também perdeu a vida em um acidente , em Vila Velha. O condutor do carro que atingiu a moto em que ela estava com o namorado também se recusou a realizar o bafômetro, mas foi autuado por embriaguez e segue preso preventivamente. Ainda não há previsão de data para o julgamento.