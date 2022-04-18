Modelo morta em Vitória: o que se sabe e o que falta ser explicado

Luísa Lopes, de 24 anos, atropelada na última sexta-feira (15), na avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Caíque Verli / TV Gazeta

A Gazeta reuniu as informações que existem até o momento para esclarecer o que se sabe e o que ainda precisa ser explicado sobre o caso. A modelo Luísa Lopes, de 24 anos, morreu após ser atropelada na última sexta-feira (15) , na avenida Dante Michelini, no bairro Jardim da Penha, em Vitória . A reportagem dereuniu as informações que existem até o momento para esclarecer o que se sabe e o que ainda precisa ser explicado sobre o caso.

PARA ONDE A JOVEM ESTAVA INDO?

Segundo amigos, Luísa era de Cariacica , mas morava em Jardim da Penha, na Capital. Naquela noite, a jovem saiu de casa de bicicleta para ir correr na orla de Camburi. Ela foi atropelada no momento em que atravessava a faixa de pedestres com a bicicleta, quando retornava para o bairro onde vivia.

MOTORISTA FOI AUTUADA POR QUAL CRIME?

A princípio, relatos apontavam que o atropelamento havia sido causado por Adriana, mas surgiram novas informações que indicam a possibilidade de outro motorista ter atropelado a modelo e, no impacto, arremessado seu corpo contra o carro dirigido pela corretora. (Entenda nos tópicos a seguir).

Após o atropelamento, na sexta-feira (15), Adriana se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro). Não consta contra ela nenhum tipo de autuação por homicídio ou tentativa.

POR QUE A MOTORISTA FOI LIBERADA?

O juiz José Leão Ferreira Souto, em face da autuação de Adriana Felisberto Pereira por embriaguez ao volante, elencou outros elementos para conceder a liberdade à corretora , mediante o pagamento de fiança de R$ 3 mil, antes em R$ 5 mil arbitrados pela polícia.

O magistrado evidenciou que a liberdade de Adriana não oferece riscos, visto que ela possui residência fixa, ocupação lícita e não está citada em outros registros criminais. Ele também citou na decisão judicial que policias militares teriam recebido informações no local de que a vítima teria sido atropelada por outro veículo e arremessada contra o automóvel da corretora.

A MOTORISTA ESTÁ TOTALMENTE LIVRE?

Não pode deixar a Grande Vitória sem autorização judicial; Não pode frequentar bares, boates, prostíbulos ou estabelecimentos semelhantes; Deve ficar em casa das 20h às 6h; Tem que comparecer na Justiça, em até cinco dias úteis, desde a audiência realizada no sábado (16), portando documentos pessoais; Deve comparecer a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado.

À esquerda, Luísa Lopes, ciclista que morreu. À direita, a motorista do carro, Adriana Felisberto, que chegou a ser presa Crédito: Montagem A Gazeta

SEGUNDO MOTORISTA ENVOLVIDO

No termo da audiência de custódia da corretora, o juiz mencionou que os policiais militares presentes no local do atropelamento receberam informações de que Luísa teria sido atingida por outro veículo e, depois, arremessada contra o carro da corretora.

A Gazeta. “Agora é ir atrás de filmagens, ver se tem alguma câmera que gravou, procurar testemunhas que tenham presenciado o acidente. Não especulação, testemunhas que, de fato, tenham visto o acidente. Foi próximo de um posto de combustível, então é procurar algum funcionário deste posto que tenha visto o acidente. Estes são os próximos passos, tanto filmagens como testemunhas e até mesmo a prova pericial”, detalhou. mesma tese foi defendida pelo advogado da corretora Adriana Felisberto Pereira , Jamilson Monteiro dos Santos, em entrevista para. “Agora é ir atrás de filmagens, ver se tem alguma câmera que gravou, procurar testemunhas que tenham presenciado o acidente. Não especulação, testemunhas que, de fato, tenham visto o acidente. Foi próximo de um posto de combustível, então é procurar algum funcionário deste posto que tenha visto o acidente. Estes são os próximos passos, tanto filmagens como testemunhas e até mesmo a prova pericial”, detalhou.

IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), da Prefeitura de Vitória , informou que a Polícia Civil fez a solicitação das imagens de videomonitoramento do local na manhã desta segunda-feira (18). Segundo a pasta, o material foi separado para ser entregue e contribuir com a investigação.

“A perícia já esteve na Central Integrada de Operações e Monitoramento para ter acesso a todas as imagens que colaborem com o trabalho de apuração”, informou. A Polícia Civil , por sua vez, destacou que solicitou o circuito de videomonitoramento da região para prefeitura, “com objetivo de identificar se houve a captura da imagem, ou não", destacou a corporação, por nota.

O QUE NÃO FOI EXPLICADO

O que ainda não foi explicado pela Polícia Civil é se as imagens de câmeras de segurança que monitoram a orla de Camburi flagraram o exato momento do acidente. Também não se sabe se o veículo do outro motorista, que estaria envolvido no atropelamento, aparece nessas imagens.

Na tarde desta segunda-feira (18), a reportagem de A Gazeta demandou, novamente, a Polícia Civil, com as seguintes perguntas:

Para onde o carro da motorista presa e a bicicleta da vítima foram levados? Eles passaram por perícia? A perícia foi feita no local ou nos dias seguintes? Nas imagens analisadas nesta manhã foi possível constatar a presença de outro veículo?

A corporação se limitou a dizer que "o caso segue sob investigação da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT), que realiza diligências para apurar todos os fatos atrelados ao acidente, inclusive, nesta manhã, solicitou o circuito de videomonitoramento da região para a Prefeitura Municipal de Vitória. Não há outras informações que possam ser divulgadas, por enquanto."

O QUE DIZ A DEFESA DA FAMÍLIA DE LUÍSA LOPES

Apesar das informações recebidas por policiais militares de que um outro carro teria participado do acidente que matou Luísa Lopes, de 24 anos, o advogado da família dela diz que não há provas dessa versão. Após ler o inquérito, o advogado Marcos Vinícius Sá afirmou à reportagem de A Gazeta que essa hipótese está, por ora, descartada. Segundo ele, a família espera uma "responsabilização de forma enérgica pelo crime".