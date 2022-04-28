Transporte domiciliar de cadeirantes em Vitória não pode parar

Pessoas cadeirantes estão com dificuldades para se locomoverem com suspensão do Porta a Porta em Vitória, é o caso da Bárbara Eloah Crédito: Fernando Madeira

Prefeitura de Vitória explicou a razão da interrupção do serviço desde março deste ano: a empresa que prestava o serviço não teve interesse em renovar o contrato, alegando inviabilidade econômica com o aumento dos combustíveis. Desde então, o edital de credenciamento para os interessados em prestar o serviço continua aberto, sem que tenha havido qualquer outro interessado.

Uma situação que mostra como a degradação econômica, com os galopes inflacionários que esvaziam o bolso da população, também tem impactos inesperados no cotidiano daqueles que mais precisam. “Moro em um local com difícil acesso ao ponto de ônibus e estudo na Ufes. Com o retorno das aulas presenciais me deparo novamente com o problema de locomoção para estudar”, desabafou Bárbara Eloah Lopes em reportagem deste jornal

Bárbara está entre os 419 usuários que, segundo a prefeitura, estão credenciados e aptos ao transporte em Vitória. O órgão informou, contudo, que em média 120 fazem uso dele regularmente. Somente quem depende de cadeira de rodas tem direito ao serviço por meio de agendamento.

Como os micro-ônibus realizam a busca dos passageiros em seus domicílios, trata-se de um serviço que amplia a acessibilidade, sobretudo daqueles que moram mais distantes das rotas dos ônibus regulares da Grande Vitória, que também fazem o transporte de cadeirantes.

Mas há também o serviço similar que contempla toda a Região Metropolitana, oferecido pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb), o Mão na Roda, que tem 2.577 cadeirantes cadastrados e 25 veículos adaptados.

Uma solução integrada, que abrace os usuários de Vitória que estão sem o serviço, pode ser uma saída para ajudar a minimizar o impacto da suspensão do Porta a Porta. Ou a adequação da frota requerida para a prestação do serviço em Vitória de acordo com a demanda real, para proporcionar eficiência ao atendimento.