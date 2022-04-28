Casal é baleado no meio da rua em bairro de Vila Velha

Um casal foi ferido a tiros disparados no meio da rua, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, populares relataram aos policiais que homens armados passaram atirando a esmo de dentro de um carro em direção a quem estivesse na Rua Caramuru.
Na via estava um jovem de 23 anos e também uma adolescente de 16. O casal acabaram atingido e foi socorridos por moradores para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Na sequência, uma viatura da PM seguiu até a unidade hospitalar e localizou as vítimas em atendimento.
Não foram informados os nomes e os estados de saúde do casal baleado.
GUARDA E POLÍCIA CIVIL
A Guarda Municipal de Vila Velha também foi procurada e informou que assim que houve o acionamento, uma guarnição foi deslocada ao local, porém nada foi encontrado.
A Guarda de Vila Velha salientou, ainda, que diariamente são feitos pontos base, que é um dos tipos de patrulhamento preventivo, no bairro e entorno. A Polícia Civil, por sua vez, disse que a ocorrência estava em andamento e não possuía detalhes do caso a serem repassados.