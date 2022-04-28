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Violência

Casal é baleado no meio da rua em bairro de Vila Velha

Um jovem de 23 anos e uma adolescente de 16 estavam na via quando homens armados passaram atirando de dentro de um carro, em Divino Espírito Santo, na manhã desta quinta (28)

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2022 às 11:57
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar realizou buscas pelos suspeitos em Divino Espírito Santo, mas ninguém foi localizado Crédito: Carlos Alberto Silva
Um casal foi ferido a tiros disparados no meio da rua, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, populares relataram aos policiais que homens armados passaram atirando a esmo de dentro de um carro em direção a quem estivesse na Rua Caramuru.
Na via estava um jovem de 23 anos e também uma adolescente de 16. O casal acabaram atingido e foi socorridos por moradores para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Na sequência, uma viatura da PM seguiu até a unidade hospitalar e localizou as vítimas em atendimento.
Não foram informados os nomes e os estados de saúde do casal baleado.

GUARDA E POLÍCIA CIVIL

A Guarda Municipal de Vila Velha também foi procurada e informou que assim que houve o acionamento, uma guarnição foi deslocada ao local, porém nada foi encontrado.
A Guarda de Vila Velha salientou, ainda, que diariamente são feitos pontos base, que é um dos tipos de patrulhamento preventivo, no bairro e entorno. A Polícia Civil, por sua vez, disse que a ocorrência estava em andamento e não possuía detalhes do caso a serem repassados.

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