Casal é baleado no meio da rua em bairro de Vila Velha

A Polícia Militar realizou buscas pelos suspeitos em Divino Espírito Santo, mas ninguém foi localizado Crédito: Carlos Alberto Silva

Um casal foi ferido a tiros disparados no meio da rua, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , na manhã desta quinta-feira (28). Segundo a Polícia Militar , populares relataram aos policiais que homens armados passaram atirando a esmo de dentro de um carro em direção a quem estivesse na Rua Caramuru.

Na via estava um jovem de 23 anos e também uma adolescente de 16. O casal acabaram atingido e foi socorridos por moradores para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Na sequência, uma viatura da PM seguiu até a unidade hospitalar e localizou as vítimas em atendimento.

Não foram informados os nomes e os estados de saúde do casal baleado.

GUARDA E POLÍCIA CIVIL

A Guarda Municipal de Vila Velha também foi procurada e informou que assim que houve o acionamento, uma guarnição foi deslocada ao local, porém nada foi encontrado.